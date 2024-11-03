12強熱身賽台灣對捷克第二戰打序調整 張政禹先發游擊

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克交流賽今天打序調整，游擊改由張政禹先發，吉力吉撈．鞏冠續扛4棒，但今天有先發蹲捕，與先發投手江國豪搭配。

備戰世界12強棒球賽，台灣隊與捷克安排2場交流賽，昨天兩隊2比2握手言和，今天台灣隊調整打序，陳晨威先發打1棒、中外野，林立打2棒、右外野，3棒為指定打擊林安可，吉力吉撈．鞏冠續扛4棒，但今天有負擔捕手工作。

台灣隊5棒為左外野手曾頌恩，6棒朱育賢守一壘，潘傑楷打7棒、守三壘，8棒二壘手岳東華與9棒游擊手張政禹搭配。

台灣隊總教練曾豪駒表示，今天稍微改變陣容，希望攻勢連結達到效果。昨天首場比賽，感覺球員一開始有點興奮，過程中也有緊繃的感覺，但後面慢慢展現自己、掌握比賽節奏，會安排交流賽，就是希望透過比賽讓球員在比賽中慢慢找到好的自己。

曾豪駒表示，今天先發投手江國豪預計投2局，昨天比賽沒登板的投手都會安排上場，讓球員盡快適應高張力比賽感覺。

曾豪駒也點出昨天台灣隊做得好的部分，是守備上大家都很專注，也點名外野手邱智呈的滑接守備很關鍵。（編輯：張雅淨）1131103