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林昱珉調整狀況佳 認12強賽韓國隊完整度高具挑戰性

2024/11/3 17:18
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽被視為台灣隊王牌投手的林昱珉，昨天在交流賽登板，對捷克中繼1局無失分、最速150公里；是否有望對韓國先發，林昱珉看教練團安排，但提到韓國隊陣容完整、挑戰性高。

世界12強棒球賽台灣隊陣中唯一旅外投手、亞利桑那響尾蛇隊林昱珉被視為本屆王牌，昨天與捷克交流賽登板中繼，投1局先讓打者敲出中外野方向飛球出局，連飆2次三振完成投球任務，沒讓打者上到壘包，最快球速150公里。

林昱珉表示，昨天投球感覺不錯，身體狀況都很正常，也沒有時差問題，捷克隊打者習性就是歐美球隊風格，揮棒很積極、不會想要用碰的。

林昱珉表示，昨天沒有特別測試什麼，就是希望把好的投球感覺找回來，對於昨天比賽很滿意，也很享受在這麼多球迷面前投球的氣氛。

至於下一次登板時機，林昱珉表示目前還沒有確定，但隨著比賽越來越接近，須把投球局數慢慢拉長，經歷了一整個賽季，身體多多少少會有疲勞，但身為職業選手，就是要學習調整身體狀況，利用時間恢復。

台灣隊12強賽首戰就要對上韓國，林昱珉表示，情蒐做得很足夠，也都會放在大螢幕上，有空時都會稍微看一下。

被問起是否有可能就是對韓國先發，林昱珉表示，之前兩次國際賽都是丟韓國，如果是、都有準備，就看教練團考量；但也提到韓國隊12強賽陣容比亞運時又更好，有加入經驗更好選手、完整度高，挑戰性也更高。（編輯：陳仁華）1131103

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