僅岳政華開轟 12強賽古巴隊熱身賽擊退兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界12強棒球賽古巴隊今天在洲際棒球場進行自辦熱身賽，與中職中信兄弟隊交手，雖然兄弟岳政華在首局就轟陽春砲，不過後續古巴隊投手群展現壓制力，最終古巴以7比1搶勝。

古巴隊來台自辦熱身賽從昨天於洲際棒球場開打，昨天與業餘台中台壽霸龍隊交手，以6比5奪勝；今天、明天則與中信兄弟隊交手。今天兄弟隊主要派出二軍陣容，不過宋晟睿、岳政華等一軍主力也有先發，1局下岳政華就轟出陽春全壘打，先馳得點。

不過之後兄弟打線就沒有再得分，且古巴隊在4局上打了10個人次，利用3支安打、3次保送、3次失誤，攻下5分大局；7局上再添2分，終場古巴隊就以7比1擊退中信兄弟，在自辦熱身賽奪下2連勝。

古巴隊今天推出耶拉（Yoennis Yera）先發，用71球被敲5支安打，投1次保送、5次三振，掉1分奪勝投；接著帕德隆（Yusniel Padron）中繼投3局，僅被敲1支安打，飆出6次三振，無失分；最後今年日職中央聯盟救援王馬蒂內茲（Raidel Martinez）投1局，演出3上3下。（編輯：陳政偉）1131106