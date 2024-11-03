陳晨威12強交流賽開轟 點林安可滿貫砲打開緊繃感

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊野手陳晨威今天交流賽敲出陽春砲，單場2安1打點，他認為林安可的滿貫砲有幫助大家打開緊繃感；打國際賽的不同，是聽到來自各隊球迷的加油聲，是推動球員的力量。

世界12強棒球賽台灣隊與捷克隊打交流賽，陳晨威昨天沒有出賽，今天先發打1棒、守中外野，前2個打席沒有敲出安打，6局上敲出安打，8局上敲出陽春砲，另外有跑出1次盜壘成功，單場6打數敲出2支安打，貢獻1分打點。

陳晨威表示，練習時狀況調整得滿好的，昨天也很期待可以上場，但等不到機會，今天先發就把握機會，交流賽就是要把握每次機會調整打擊狀況，至於盜壘方面，教練團都開綠燈，讓他抓節奏跑。

今天比賽5局打完台灣隊0比1落後，陳晨威點出6局上林安可的超前比數滿貫砲有把緊繃感打開，全壘打之後大家打擊發揮，也更有信心揮擊，打起來不會這麼綁手綁腳。

兩場比賽都吸引破萬球迷進場，被問起在台北大巨蛋打國際交流賽的感覺，陳晨威表示，氣氛很不一樣，來自各隊不同的球迷幫自己加油，場上聽到球迷激情吶喊也會更亢奮，就像有一股力量推動，更想要努力贏下每一場比賽。（編輯：張雅淨）1131103