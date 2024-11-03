本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳晨威12強交流賽開轟 點林安可滿貫砲打開緊繃感

2024/11/3 21:45（11/3 22:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊對捷克的交流賽3日晚間在台北大巨蛋迎來第2戰，台灣隊陳晨威（右）8局上敲出陽春砲，助隊擴大領先，隊友也為他戴上慶祝掛牌。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
世界12強棒球賽台灣隊對捷克的交流賽3日晚間在台北大巨蛋迎來第2戰，台灣隊陳晨威（右）8局上敲出陽春砲，助隊擴大領先，隊友也為他戴上慶祝掛牌。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊野手陳晨威今天交流賽敲出陽春砲，單場2安1打點，他認為林安可的滿貫砲有幫助大家打開緊繃感；打國際賽的不同，是聽到來自各隊球迷的加油聲，是推動球員的力量。

世界12強棒球賽台灣隊與捷克隊打交流賽，陳晨威昨天沒有出賽，今天先發打1棒、守中外野，前2個打席沒有敲出安打，6局上敲出安打，8局上敲出陽春砲，另外有跑出1次盜壘成功，單場6打數敲出2支安打，貢獻1分打點。

陳晨威表示，練習時狀況調整得滿好的，昨天也很期待可以上場，但等不到機會，今天先發就把握機會，交流賽就是要把握每次機會調整打擊狀況，至於盜壘方面，教練團都開綠燈，讓他抓節奏跑。

今天比賽5局打完台灣隊0比1落後，陳晨威點出6局上林安可的超前比數滿貫砲有把緊繃感打開，全壘打之後大家打擊發揮，也更有信心揮擊，打起來不會這麼綁手綁腳。

兩場比賽都吸引破萬球迷進場，被問起在台北大巨蛋打國際交流賽的感覺，陳晨威表示，氣氛很不一樣，來自各隊不同的球迷幫自己加油，場上聽到球迷激情吶喊也會更亢奮，就像有一股力量推動，更想要努力贏下每一場比賽。（編輯：張雅淨）1131103

#陳晨威
#林安可
延伸閱讀
張政禹面對質疑展現企圖心拚 12強交流賽2戰敲4安林安可交流賽滿貫砲 笑稱衝本壘出局非傷勢是腳慢陳晨威12強交流賽開轟 點林安可滿貫砲打開緊繃感12強熱身賽林安可陳晨威開轟 第二戰台灣勝捷克[影]

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：