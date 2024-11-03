張政禹面對質疑展現企圖心拚 12強交流賽2戰敲4安

（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊野手張政禹今天交流賽先發有表現，單場3安3打點、2戰共敲4安。張政禹入選代表隊有質疑聲音，但他展現強烈企圖心直言不是來玩的，就是很想出賽、努力表現給大家看。

張政禹首度披上國家隊戰袍，昨天與捷克交流賽後半段上場敲出1支安打；今天先發守游擊、打9棒，3局上敲出安打，6局上敲出個人單場第2安，6局第2次打擊機會再敲出安打、帶有2分打點，單場5打數敲出3支安打，貢獻3分打點，比賽後半段移防三壘，但有出現1次失誤。

台灣隊總教練曾豪駒表示，失誤一定會有，但怎麼處理下一個守備更重要。至於被問起三壘除了潘傑楷外，設定的替補人選張政禹比較少三壘守備經驗是否會擔心，曾豪駒表示，選進來就是相信球員的能力，透過練習、比賽讓他們盡快修正。

張政禹此次入選代表隊也有質疑聲音，但交流賽2戰有不錯表現，他表示，沒有想要證明什麼，但感謝大家的關注讓他更有動力，上場就是把該做的事情做好，不會太有壓力、享受比賽。

張政禹提到，因為三壘不是最熟悉的位置，自評還有很大的進步空間，希望更努力練習，也提到失誤不會是球員想要的，多接、多看、多學習，把犯錯機率降到最低。

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張政禹說，打代表隊不是因為別人而想去做什麼，是真的很想要上場比賽、想讓教練團看見，「讓大家知道我不是來玩的，我真的很努力想要被看到」，母隊味全龍隊教練團也有鼓勵他，要盡百分百力量、不要留下遺憾。

龍隊今年沒有季後賽，距離前次實戰也有一段時間，張政禹表示，可能因為期間休息足夠，這2場比賽可以有好的發揮，交流賽面對不熟悉的對手，其實就是在模擬正式國際賽，對於調整有很大的幫助。（編輯：張雅淨）1131103