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林昱珉春訓熱身賽初登板 中繼0.1局挨轟失5分

2024/2/27 10:27（2/27 10:56 更新）
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旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉。（中央社檔案照片）
旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉受邀大聯盟春訓，今天熱身賽登板，中繼投0.1局挨1轟失掉5分，直球速度落在150公里左右，球隊終場以8比9吞敗，林昱珉救援失敗。

20歲台灣投手林昱珉去年升上旅美生涯最高層級小聯盟2A，今年也有受邀大聯盟春訓，表現備受期待。林昱珉今天首度在春訓熱身賽亮相，與奧克蘭運動家交手，6局下球隊7比3領先時登板接手中繼。

林昱珉面對首兩名打者都被敲出安打、暴投失掉1分，再投出四壞保送，三振抓到第一個出局數後，先被阿爾瓦雷茲（Armando Alvarez）敲安再掉1分，再被朴孝俊（Hoy Park）敲出3分砲重傷害，林昱珉接著又投出保送，在球隊7比8落後時退場。

林昱珉今天總計投0.1局被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出2次保送、1次三振，失掉5分責失分，根據美媒報導，直球速度約在148公里至151公里間。

響尾蛇隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，林昱珉今天動作有點跑掉，導致控球不理想，對手抓準機會攻下大局。

響尾蛇隊9局上靠著紐曼（Kevin Newman）二壘打扳平比數，運動家9局下1人出局後盧格鮑爾（Drew Lugbauer）敲出再見陽春砲、搶下勝利。（編輯：張雅淨）1130227

#MLB
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#林昱珉
#響尾蛇隊
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