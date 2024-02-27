鄭宗哲替補上場2打數敲1安 春訓熱身賽首安出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲今天春訓熱身賽比賽後半段上場，8局上敲出安打、為今年熱身賽個人首安；海盜隊終場以4比8不敵多倫多藍鳥隊。

美國職棒春訓熱身賽海盜隊今天與藍鳥隊交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲沒有排在先發打序中，6局上海盜隊0比2落後時，鄭宗哲代打上場，首打席敲出左外野方向飛球出局，6局下鄭宗哲接替守游擊。

藍鳥隊6局下有攻勢，靠著單局3安、1保送，包括塞文（Brian Serven）的3分砲攻勢串聯，單局攻下4分。

海盜隊7局上強生（Termarr Johnson）敲出2分砲，8局上鄭宗哲率先敲出中外野方向安打開啟攻勢，海盜隊靠著野手選擇、失誤、安打再追1分。藍鳥隊8局下再添2分保險分，海盜隊9局上追回1分，但追分不及吞敗。

鄭宗哲今天總計2打數敲1安、有1得分，目前為止今年春訓熱身賽總計3場出賽，共5打數敲出1支安打、有1得分，打擊率2成。（編輯：張雅淨）1130227