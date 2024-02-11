道奇春訓第二天 大谷翔平首度在室外訓練

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇投手與捕手等春訓進入第二天，日籍「二刀流」好手大谷翔平今天首度在室外練習。他在戶外反覆進行衝刺訓練後，進入室內練習打擊。

日本TBS電視台、共同社報導，道奇昨天率先啟動春訓，為全聯盟最早。今年賽季加盟道奇的大谷與投手山本由伸昨天到亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的春訓中心報到後，紛紛開始訓練。

昨天未現身戶外訓練的大谷今天上午穿著「道奇藍」連帽上衣與短褲，出現在春訓中心前的草坪上，與訓練人員一起熱身後脫下連帽上衣，身著短袖與訓練用背心開始練習。

一直面帶笑容的大谷後來拿著球棒前往室內打擊場，過了約40分鐘遇到正好結束練投的山本，有人看見他們有說有笑。

而大谷其他訓練包含持啞鈴走動、投擲藥球等項目，並在中午過後離開春訓中心。

而昨天在牛棚練投21球的山本今天練完傳接球後，也練習了短打、牽制二壘，並與內野手配合。

聖地牙哥教士3月20日將與道奇在韓國打海外開幕戰，教士今天也啟動投捕春訓，陣中兩名日籍投手達比修有、松井裕樹也將投入訓練。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130211