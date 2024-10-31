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MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
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弗利曼世界大賽個人連6場全壘打 大聯盟第一人

2024/10/31 07:22（10/31 09:31 更新）
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MLB洛杉磯道奇一壘手弗利曼。（圖取自x.com/Dodgers）
MLB洛杉磯道奇一壘手弗利曼。（圖取自x.com/Dodgers）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）洛杉磯道奇一壘手弗利曼在本屆世界大賽連4戰開轟，加上3年前紀錄，他個人在世界大賽連6戰全壘打，成為美國職棒大聯盟第一人，對此他表示「我之後再回頭來想這件事，現在先做好眼前工作」。

道奇昨晚在世界大賽第4戰，4比11輸給紐約洋基，在7戰4勝制的系列賽中仍握有3勝1敗的聽牌優勢。若道奇順利奪冠，弗利曼（Freddie Freeman）無疑是最有價值球員（MVP）最夠格的人選。

弗利曼在季後賽扭傷腳踝，前2輪的安打都僅限短程的一壘安打。但進入世界大賽之後，他長打火力爆發，首戰在延長賽10局敲出再見滿貫全壘打，帶領道奇拿下勝利。

弗利曼昨天1局開轟，棒打洋基先發投手吉爾（Luis Gil）在本屆世界大賽連4場敲出全壘打。

美國媒體統計，世界大賽歷年紀錄，僅有2人在同一屆連4場敲出全壘打，其一是弗利曼，另一人是斯普林格（George Springer）。

加上弗利曼2021年效力亞特蘭大勇士，在世界大賽的後2戰都敲全壘打。當年勇士4比2擊敗休士頓太空人奪冠。

弗利曼3年前連2場開轟，加上本屆連4場開轟，個人生涯在世界大賽連6場敲出全壘打，成為是世界大賽史上第一人。他個人生涯在世界大賽出賽10場，敲出6支全壘打。

弗利曼在第4戰賽後，被問到世界大賽連6場開轟的紀錄，他回答：「我之後再回頭來想這件事，希望我們明天可以順利把事情搞定。當然這很酷，我希望明天可以延續這個紀錄。」（編輯：唐佩君）1131031

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