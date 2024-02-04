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大谷翔平復健照進度走 稱有信心能打開幕戰

2024/2/4 13:07
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇下個月將在韓國打開幕戰，日本「二刀流」好手大谷翔平今天表示，他有信心自己能為參賽做好準備。

法新社報導，兩度拿下美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP），29歲的大谷翔平，在洛杉磯天使待了6個球季後，去年12月簽下10年大約，改披道奇戰袍。

即便大谷有二刀流身手，但他投球的右手肘韌帶開刀，這讓他2024年無法站上投手丘，不過他稱自己「很有信心」能在道奇3月20日於韓國對上聖地牙哥教士的開幕戰中，以指定打擊的身分上場。

大谷透過翻譯說：「我們按著計畫在走，沒有超前，也沒有落後，就是依照時程。只要過程中沒有遇到挫折，那我就能（來得及）準備好。」

大谷這段期間一直在道奇球場練球，季前訓練營下週在亞利桑那州展開時，他會藉發球機進行打擊練習，並讓手肘狀況進步到足以應付對方投手的來球。

他也希望能在2025年重新站上投手丘。

大谷說：「等我到亞利桑那州練球後，就會開始練投。今年的重心將放在打擊上並花上整季時間慢慢開始投球。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷在先發打序上，將排在貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）之後，擔任第3棒的任務，而球隊前3棒球員都是曾拿過年度MVP的好手。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130204

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大谷翔平
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