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道奇對戰教士開幕系列賽 山本由伸將任先發投手

2024/2/21 10:24
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（中央社東京21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍球星「二刀流」大谷翔平加盟的洛杉磯道奇3月20日與21日將在韓國首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。道奇陣中日籍投手山本由伸預定在其中一天先發。

共同社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）於美國時間20日透露上述消息，並表明「我認為（這個安排）是合適的。如果沒有任何問題，我們會將（先發任務）交給他（山本）」。

日媒Full-Count報導，山本若在道奇開幕戰先發，將成為首位轉戰美職大聯盟MLB第一年，就擔任開幕戰先發投手的日本人。

道奇2023年透過「入札制度」競標，並以12年3.25億美元（約新台幣102億元）合約簽下原本效力日職歐力士猛牛的山本。

山本在日本職棒時期是表現出色的頂級投手，7年間2次拿下太平洋聯盟最有價值球員（MVP），3度獲年度最佳投手「澤村賞」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130221

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