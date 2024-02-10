揮棒強度接近百分百 大谷翔平準備實戰打擊練習

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊「二刀流」好手大谷翔平與投手山本由伸兩名日籍球星，今天雙雙在亞利桑那州的春訓中心展開練習。大谷表示適應新隊友是優先要務。

日本放送協會（NHK）報導，道奇隊的投手、捕手、復健的球員，今天在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的春訓中心報到。由於道奇3月20日將在韓國與教士隊打開幕戰，投捕等春訓提前開跑。

大谷2023年經歷右手肘手術，在今天練習之前告訴媒體，手肘回復狀況「揮棒練習強度已接近100%，之後將面對實戰投手打擊練習。距離投球則還有約1個月，所以先專注打擊，以保持本季不受傷為目標」。

今年賽季轉披道奇戰袍，大谷透露「適應新隊友是首要優先事項，希望不會跟同樣的人重複打招呼，若真的發生這種糗事時，請原諒我」。

大谷並未在室外練習現身，道奇隊表示這是因大谷的訓練兼具復健。

同於本季加入道奇陣容的山本由伸，在當地時間上午抵達春訓中心後，開始輕度伸展與傳接球等熱身，隨後進入牛棚練投21球，練投時有打者實際站在打擊區。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130210