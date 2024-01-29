道奇開幕戰門票8分鐘搶光 大谷是否出賽成焦點

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（中央社東京29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB教士與道奇隊今年3月20、21日移師韓國首爾舉行海外賽，開幕戰門票開賣8分鐘就銷售一空，屆時日籍球星大谷翔平是否披上道奇隊戰袍出賽，也倍受矚目。

朝日電視台指出，這不僅是大聯盟首次在韓國舉辦例行賽，也可能是大谷翔平轉戰道奇隊後首次出賽，因此在韓國也引起關注。

韓聯社報導，開幕戰門票目前只能由酷澎Coupang Play的付費會員購得。而酷澎Coupang Play今天透露，開幕首戰門票在1月26日晚間8時開賣後約8分鐘全數售完。

而預計3月21日登場的系列賽第二戰，將在3月1日晚間開賣。

美國職棒大聯盟2024年新季開幕，將由洛杉磯道奇與聖地牙哥教士在韓國打二連戰。這將是大聯盟首次在韓國打例行賽，也是大聯盟1999年以來第8次在美、加以外的開幕戰。

道奇隊今年有大谷翔平和山本由伸的加盟，教士隊則是原本就有許多日籍和韓籍選手，這個賽季又新加入兩名投手松井裕樹、高佑錫。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130129