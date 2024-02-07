美媒：柯蕭與道奇續約 2025有望與大谷翔平同值先發

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美媒ESPN今天引述消息人士報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇名投柯蕭已同意再待在隊上一年，新合約同時附帶2025年球員選項，這代表柯蕭有可能與大谷翔平一起輪值先發。

消息人士向美國運動頻道ESPN證實，柯蕭（Clayton Kershaw）和道奇隊已就一份新合約達成協議，確保這位道奇隊史最偉大的球員之一，將留在他唯一效力過的大聯盟球隊。

ESPN報導，消息人士表示，將於3月年滿36歲的柯蕭，接下來一兩天內將前往亞利桑那州格倫代爾（Glendale）道奇隊春訓中心進行體檢。

根據「運動員」（The Athletic）網站新聞，柯蕭將簽署一份為期一年的合約，其中包括2025年的球員選項，這使得他明年有可能與日籍球星大谷翔平一起輪值先發。

柯蕭在休賽期間動肩部手術，今年至少需要上半年來恢復。

不過道奇隊有等待的本錢。格拉斯諾（Tyler Glasnow）和新簽下的山本由伸，將在賽季開始時輪值先發，而從第2次手肘韌帶置換手術「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）恢復的畢勒（Walker Buehler）也將在不久後加入陣容。

柯蕭是3屆賽揚獎得主、2014年度最有價值球員（MVP），同時也是過去主宰全場的投手，近年來與傷病和球速下降問題搏鬥，但投球仍然非常有效率。

最明顯的例子出現在上個賽季末，當時柯蕭因肩膀酸痛，整個7月都未登板。他8月回歸時，球速已很難達到90英里，且一直列在道奇為他安排的保守輪值時間表。不過在例行賽最後2個月的8場先發中，他仍然可以將防禦率維持在2.23。

不過柯蕭在他2023年季後賽的唯一一場比賽中完全崩盤。當時在國家聯盟分區系列賽第一場對上亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，柯蕭失了6分，只讓1個人出局。他原本準備在第4場比賽重新上陣，但道奇已被對手3戰橫掃出局，這支連續3年例行賽百勝的球隊連兩年在季後賽第一輪被淘汰。

柯蕭在3個星期後發表聲明，宣布動了左肩手術修復盂肱韌帶和關節囊，並說「我希望在明年夏天某個時候重返球場」。

柯蕭生涯一直期待的世界大賽冠軍終於在2020年入手，這個里程碑無疑減輕了他肩上重擔。在過去3個休賽期間，他每次都對是否退休感到不確定。這次他在最初幾週與妻兒商量後，決定以1年合約回歸。

道奇隊目前有完整的40人名單，但仍需為本週稍早簽回的後援投手布雷瑟（Ryan Brasier）騰出空間。道奇從8日開始將有額外的空間，因為屆時各隊可將球員列入60天傷兵名單。柯蕭預計將名列其中，而先發投手梅伊（Dustin May）和岡索林（Tony Gonsolin）也將入列，他們兩人去年也動了手術。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130207