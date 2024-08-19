大谷翔平第39轟出爐 柯蕭領軍道奇2比1勝紅雀[影]

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（中央社聖路易18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB賽事，國聯西區龍頭洛杉磯道奇隊今天在賽揚名投柯蕭領軍下以2比1擊退聖路易紅雀隊。道奇隊日籍名將大谷翔平本季第39轟出爐，目前他仍是獨居國聯全壘打王。

美聯社報導，大谷翔平在第5局自葛瑞（Sonny Gray）投出的第1球揮出一支右外野陽春全壘打，也打破了兩隊膠著的戰局。羅哈斯（Miguel Rojas）在本局稍晚添了1支帶有1分打點的1壘安打。

道奇隊的羅哈斯與賴克斯（Gavin Lux）在這場比賽各擊出3支安打，讓道奇隊在最近10場比賽拿下第7場勝利。

紅雀隊的投手葛瑞在5局中丟了2分 被打出7支安打，不過他也送出了6次三振。

道奇隊今天由3屆賽揚獎（Cy Young Award）得主柯蕭（Clayton Kershaw）掛帥，他被擊出4支安打，三振2人。這位名投自去年11月接受肩部手術以來，今天是第5次在大聯盟先發。

柯蕭這場比賽投滿6局，此戰也是這位左投今年最長的一次出場，他在7月25日完成了本季首秀。

紅雀隊的努特巴爾（Lars Nootbaar）在第8局以代打身分為全隊轟出一記全壘打，紅雀隊在最近7場比賽中輸了6場。

道奇隊的寇派克（Michael Kopech）完成了他本季第11次救援，這也是他加入道奇後第2次救援成功。紅雀隊整個第9局都沒有得分，亞瑞納多（Nolan Arenado）最後面對寇派克時是擊出了雙殺打，也結束了紅雀的攻勢。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130819