大谷翔平37轟獨居MLB國聯全壘打王 道奇5連勝[影]

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（中央社密爾瓦基13日綜合外電報導）MLB道奇日籍球星大谷翔平連兩場棒子火燙，今天續戰釀酒人在第3局又敲出全壘打，本季累積37轟，獨居國家聯盟全壘打王。全隊4轟的道奇終場7比2贏球，笑納5連勝。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天火力驚人，史密斯（Will Smith）和大谷分別在第2、第3局敲出陽春砲；賴克斯（Gavin Lux）和佩吉（Andy Pages）第4局各有一支兩分彈，讓道奇在這局打下5分大局，以7比1奠定勝基。

暫居國聯西區龍頭的道奇此役打敗密爾瓦基釀酒人後，戰績來到71勝49敗，與克里夫蘭守護者並列全聯盟最佳。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）今天主投5局，僅被敲出3支安打失1分，投出6次三振，沒有四壞球。

道奇此役靠著2局上史密斯陽春彈先馳得點，3局上大谷追加陽春砲，道奇來到2比0領先。

3局下釀酒人不甘示弱，由康崔拉斯（William Contreras）回敬一發陽春彈，追成1比2。

但4局上道奇開始一輪狂攻猛打，耶南德茲（Teoscar Hernandez）一壘打率先上壘後，賴克斯緊接著開轟，比分來到4比1。之後史密斯一壘安打上壘、靠著羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打進占三壘後，赫南德茲（Kiké Hernandez）高飛犧牲打送他回本壘得分，比分來到5比1。此時佩吉再追加他的本季第9轟，靠著這支2分彈，道奇擴大到7比1領先。

釀酒人只在7局下靠著3支安打追回1分，終場就以2比7輸球。

釀酒人先發投手芮亞（Colin Rea）6局失7分，被敲出10支安打，其中包括4支全壘打，吞下敗投。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130814