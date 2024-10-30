洋基止敗功臣伏爾佩Volpe：見球飛越柵欄幾乎要昏倒

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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）紐約洋基隊在世界大賽第4戰扭轉劣勢功臣首推23歲的第7棒伏爾佩（Anthony Volpe）。對於一戰成名，他說：「幾乎要昏倒，今晚夢想成真。」

世界大賽洋基主場3連賽第2場賽前，球評多不看好洋基有機會翻身，可能4戰即打包收工；道奇全壘打王弗利曼（Freddie Freeman）第一局出場輕易交出賽事第4支全壘打，全場洋基球迷靜默。伏爾佩3局下的滿貫全壘打終於讓多日氣氛低迷的球隊醒過來。

伏爾佩在賽後記者會表示，見到球飛過柵欄幾乎快昏倒，大家只想維持球場上的動力，隊友都對彼此有信心，所有人上場都會有好表現。全隊向來有很好的打數，所以就是時間的問題。

伏爾佩說，那一刻是他一輩子的夢。賽後接受洋基前輩吉特（Derek Jitter）現場訪問更是美夢成真，他說：「這是我的夢，也是所有親朋好友的夢。贏得世界大賽冠軍是最優先及重要的事，其他事無法比擬，還有很多工作要做。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）說，伏爾佩（滿貫全壘打）極為重大，之前在記者會就提過他的打擊，但今晚他表現更佳，只錯過一個球，打擊與防守都可圈可點。

布恩對全隊表現指出，今晚有能力面對挑戰，全情投入是很棒的事，投手們表現都不錯，守備也很棒，明天還有機會。

道奇遭洋基反轉賽果，比數大幅領先，總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，洋基打者確實表現佳，也逮到幾次機會。無論如何，目前還是領先，明天會準備好應戰。

穿著護肩打擊與跑壘的大谷翔平健康狀況仍是焦點，羅伯茲表示，大谷到目前情況都可以，應該不是問題，他不會再盜壘。（編輯：韋樞）1131030