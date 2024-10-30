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小球迷變致勝英雄 Volpe助洋基MLB世界大賽續命

2024/10/30 13:46（10/30 14:38 更新）
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洋基伏爾佩29日在世界大賽第4戰中於3局下轟出滿貫砲。（圖取自x.com/Yankees）
洋基伏爾佩29日在世界大賽第4戰中於3局下轟出滿貫砲。（圖取自x.com/Yankees）
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（中央社記者陳容琛台北30日電）從小就是紐約洋基的球迷，洋基潛力新星伏爾佩今天在MLB世界大賽第4戰敲出滿貫砲，幫助球隊避免遭到洛杉磯道奇橫掃，成功延長戰線至第5戰。

在美國職棒大聯盟MLB世界大賽已經沒有退路的洋基，今天持續在主場迎戰道奇，並推派本季投出生涯年的希爾（Luis Gil）扛下「背水一戰」的先發重任，沒想到首局又被弗利曼（Freddie Freeman）掃出2分砲、締造MLB史上首名世界大賽前4場比賽皆開轟的球員。

眼看可能在主場遭到道奇橫掃，洋基潛力新星伏爾佩（Anthony Volpe）在3局下挺身而出，一棒扛出滿貫砲，幫助「條紋軍團」超前比分，甚至8局下展現積極跑壘態度，開啟洋基奠定勝基的5分大局，最後洋基以11比4搶下關鍵的1勝，延長世界大賽戰線。

有趣的是，從小在紐約長大的伏爾佩，一直是洋基的死忠球迷，而且兒時還與家人一同參加洋基2009年的世界大賽冠軍封王遊行，如今成為洋基在世界大賽續命的英雄，伏爾佩賽後表示，「當球飛過全壘打牆的那一刻，我的腦袋一片空白，因為我小時候可能每天晚上都在幻想擊出滿貫全壘打。」

從小看著洋基隊比賽還有身旁這群隊友長大，伏爾佩透露，這些對自己的人生產生很大的影響，「而且也加深我和父母、所有家人的關係。」他指出，大家到現在仍會談起一同看比賽的回憶，「我覺得這正是洋基的魅力所在，沒有任何事情可以比擬。」（編輯：陳政偉）1131030

#MLB
#紐約洋基
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#洛杉磯道奇
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