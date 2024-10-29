MLB世界大賽Freeman連3戰開轟擊潰洋基 道奇3連勝聽牌[影]

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第3戰，洛杉磯道奇的弗利曼今天再以全壘打擊沉紐約洋基，他3戰連3轟幫道奇在7戰4勝制系列賽3連勝，距離世界大賽冠軍僅一步之遙。



弗利曼（Freddie Freeman）今天1局上就開轟，以右外野全壘打送回獲保送的大谷翔平一舉攻下2分。這是弗利曼今年世界大賽連續第3場開轟，他在雙方首戰就轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲，第2戰也貢獻1發陽春彈。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今天表現不穩，道奇第3局由貝茲（Mookie Betts）以安打送回獲保送的艾德曼（Tommy Edman）再添1分，也讓施密特僅投2.2局失3分就退場，最後苦吞敗投。

道奇4局上錯失大好拉開分差的機會，靠保送與安打在無人出局下分佔一、三壘，但強迫取分失敗，後續大谷翔平吞K，貝茲外野飛球接殺，道奇一分未得。



洋基4局下旋即反攻，史丹頓（Giancarlo Stanton）二壘安打上壘後，伏爾佩（Anthony Volpe）2出局擊出左外野方向不太深遠的安打，史丹頓衝本壘遭觸殺，洋基錯失破蛋機會。

道奇第6局持續進攻，賴克斯（Gavin Lux）先獲洋基投手柯森斯（Jake Cousins）觸身球保送，然後盜上二壘，赫南德茲（Enrique Hernandez）接著擊出安打拿下道奇本場第4分。



道奇今天以畢勒（Walker Buehler）掛帥投滿5局未失分，最後獲得勝投。第2戰盜壘受傷的大谷翔平此戰3打數0安，但1局上率先選到保送讓弗利曼的全壘打多1分打點。



洋基9局下最後進攻機會，道奇投手寇派克（Michael Kopech）保送洋基的黎卓（Anthony Rizzo）後，遭維杜格（Alex Verdugo）2分彈狙擊，不過最後還是守住城池以4比2獲勝。

洋基球場因右外野距離較短而對左打有利，左打弗利曼今天擊出的全壘打也是他在世界大賽跨季連續第5轟。至於洋基今天除維杜格的2分彈，史丹頓（Giancarlo Stanton）2安，但賈吉（Aaron Judge）仍未打出身價，3個打數無安打。



道奇與洋基明天同一時間將繼續在洋基主場進行第4戰，目前以3勝絕對優勢領先的道奇，可能會以投手車輪戰的方式爭奪全隊繼2020年後再一次的世界大賽冠軍。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1131029