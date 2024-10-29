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Freeman生涯MLB世界大賽連5場開轟 追平2項紀錄[影]

2024/10/29 10:18（10/29 10:41 更新）
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洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（共同社）
洛杉磯道奇25日在延長賽10局下靠弗利曼（前）再見滿貫砲，以6比3擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。（共同社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB官網報導，洛杉磯道奇強棒弗利曼（Freddie Freeman）今天在世界大賽第3戰再度敲出全壘打，追平了兩項世界大賽紀錄。

弗利曼本月25日成為世界大賽120年史上第一位敲出再見滿壘全壘打的球員，當時他在延長賽10局下敲出再見滿貫砲，助道奇以6比3逆轉擊敗紐約洋基，拿下世界大賽第1戰勝利。

弗利曼在世界大賽第2戰3局下敲出陽春砲，今天第3戰首局又敲出兩分砲，助道奇先馳得點。

弗利曼成為繼1958年的包爾（Hank Bauer）和2002年的邦茲（Barry Bonds）後，史上第3位在世界大賽前3戰連續開轟的球員。

而這也是弗利曼自2021年披上亞特蘭大勇士戰袍征戰世界大賽以來，連續5場世界大賽開轟，追平斯普林格（George Springer）於2017至2019年寫下的連5轟紀錄。

世界大賽第3戰目前6局上結束，道奇暫以4比0領先洋基。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131029

▲2024世界大賽弗利曼G1開轟

▲2024世界大賽弗利曼G2開轟

▲2024世界大賽弗利曼G3開轟

#弗利曼
#斯普林格
#道奇
#世界大賽
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