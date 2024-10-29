MLB世界大賽第3戰 洋基2連敗有輸不得壓力

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（中央社記者廖漢原紐約28日專電）美國職棒大聯盟世界大賽第3戰今天在紐約洋基主場開打，紐約今晚天氣乾燥，氣溫約10度。兩隊強打大谷翔平與賈吉都將出賽，洋基有輸不得的天大壓力。

洋基上週在道奇客場首2戰遭遇打者弗利曼（Freddie Freeman）延長賽滿貫全壘打，隊長賈吉（Aaron Judge）2戰9打數僅擊出1支安打，6次三振，被指為敗陣戰犯。第3戰攸關洋基世界大賽後續系列全隊士氣關鍵，全隊在主場面臨極大壓力。

上週六滑壘肩傷的大谷翔平賽前確認第3戰擔任道奇指定打擊第1棒，而賈吉為第3棒，延續世紀強打對決戲碼。

洋基由投手施密特（Clarke Schmidt）先發挑大梁，道奇由畢勒（Walker Buehler）登場。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前表示，大谷出賽意願非常堅定，昨晚看他打擊練習狀況非常好，順利揮棒。大家對他的狀況有不確定感，不過他無論從開賽首日，還是上週六晚上，他都決心要上場。

世界大賽第3戰另一個懸念是近期打擊力熄火的賈吉是否調整棒數，降低賽程期間壓力。洋基教頭布恩（Aaron Boone）在記者會說：「這是世界大賽，他不會動，賈吉是我們的隊友，世界大賽安排哪一棒都會有壓力，我們對他有信心」。（編輯：唐佩君）1131029