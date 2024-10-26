世界大賽首戰插曲 球迷「接殺」成妨礙守備引熱議[影]

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）美職世界大賽首戰有插曲，9局上平手時洋基隊托瑞斯敲出全壘打牆附近深遠飛球，被道奇球迷伸手進場內「接殺」引起熱議，而道奇隊延長賽靠弗利曼再見滿貫砲搶勝。

美國職棒總冠軍賽（世界大賽）首戰今天開打，兩隊前8局打完2比2戰成平手，紐約洋基隊9局上2人出局後，托瑞斯（Gleyber Torres）從洛杉磯道奇隊後援投手寇派克（Michael Kopech）手中敲出中外野方向深遠飛球，一路飛到接近全壘打牆，卻被球迷伸手入場內「接殺」。

裁判第一時間就判是觀眾妨礙守備、為二壘打，經過重播輔助判決後維持原判，洋基隊下一棒蘇鐸（Juan Soto）獲得故意四壞保送，但賈吉（Aaron Judge）敲出游擊方向飛球出局、沒能拿下分數。

兩隊鏖戰至延長賽第10局，10局上洋基隊先拿1分，10局下道奇隊靠著保送、艾德曼（Tommy Edman）安打攻占得點圈，2人出局後貝茲（Mookie Betts）獲得故意四壞保送，弗利曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，以6比3幫助道奇搶下首勝。

紐約媒體認為托瑞斯那球「差點當了英雄」，而這名妨礙守備的觀眾也被保全請出球場。

美媒報導回顧讓球迷難忘的類似案例，在1996年美聯冠軍戰，紐約洋基隊吉特（Derek Jeter）對巴爾的摩金鶯隊比賽，在球隊1分落後時敲出右外野方向深遠飛球，球也是在全壘打牆附近被球迷伸手接殺，而當時裁判判定是全壘打，洋基終場順利搶勝。（編輯：李亨山）1131026