加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衛報稱全台1.3萬間超商打造成戰時樞紐 府：現階段尚無規劃
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

天使楚勞特接殺界外球 球迷硬搶遭驅逐出場[影]

2025/4/13 13:33（4/13 14:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客休士頓，發生楚勞特（Mike Trout）在右外野看台邊接殺界外飛球時，手套的球被球迷搶走的插曲。這名球迷隨後遭驅逐出場。

美聯社報導，天使終場以4比1戰勝太空人，但比賽進行到第2局時，楚勞特衝至右外野角落，跳起來伸出左手接殺太空人打者狄亞士（Yainer Diaz）敲出的界外球，但看台邊一名身穿太空人球衣的觀眾同時伸手接球，並立即將球搶走。

楚勞特向裁判示意，指有球迷出手阻撓。這名球迷隨後看似滿臉歉意，試圖將球還給楚勞特，他舉起雙手時可以看到他左手握著球。

google news透過 Google News追蹤中央社

一壘裁判波特（Alan Porter）判定這是界外球，不是接殺出局。天使總教練華盛頓（Ron Washington）出面與裁判理論，但裁判維持判決不變，並且不重播輔助畫面。這名球迷在球場保全陪同下離場。

去年MLB世界大賽第4戰1局下也爆出類似的荒唐插曲。當時洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）跑到界外區貼著牆，接殺洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）擊出的右外野界外飛球，不料兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。（譯者：洪啓原/核稿：蔡佳敏）1140413

#MLB
#太空人
#托瑞斯
#貝茲
#洋基
#洛杉磯天使
#楚勞特
#楚勞特
#休士頓
#美國職棒
#世界大賽
#洛杉磯道奇
延伸閱讀
世界大賽2球迷硬搶球 遭MLB無限期封殺禁入球場ESPN：洋基球迷搶走接殺球 世界大賽G5被禁止入場
楚勞特
MLB亞戴爾單局雙響隊史第3人 天使全場6轟大勝光芒
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
佐佐木朗希5局僅失1分仍吞大聯盟首敗 道奇0比16遭小熊痛宰
53
更多編輯台推薦新聞：