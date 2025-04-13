天使楚勞特接殺界外球 球迷硬搶遭驅逐出場[影]

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（中央社休士頓12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客休士頓，發生楚勞特（Mike Trout）在右外野看台邊接殺界外飛球時，手套的球被球迷搶走的插曲。這名球迷隨後遭驅逐出場。

美聯社報導，天使終場以4比1戰勝太空人，但比賽進行到第2局時，楚勞特衝至右外野角落，跳起來伸出左手接殺太空人打者狄亞士（Yainer Diaz）敲出的界外球，但看台邊一名身穿太空人球衣的觀眾同時伸手接球，並立即將球搶走。

楚勞特向裁判示意，指有球迷出手阻撓。這名球迷隨後看似滿臉歉意，試圖將球還給楚勞特，他舉起雙手時可以看到他左手握著球。

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一壘裁判波特（Alan Porter）判定這是界外球，不是接殺出局。天使總教練華盛頓（Ron Washington）出面與裁判理論，但裁判維持判決不變，並且不重播輔助畫面。這名球迷在球場保全陪同下離場。

去年MLB世界大賽第4戰1局下也爆出類似的荒唐插曲。當時洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）跑到界外區貼著牆，接殺洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）擊出的右外野界外飛球，不料兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。（譯者：洪啓原/核稿：蔡佳敏）1140413