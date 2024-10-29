MLB世界大賽Freeman連3戰開轟 道奇2比0領先洋基[影]
2024/10/29 08:39（10/29 11:08 更新）
（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽今天第3戰，紐約洋基回到主場迎戰洛杉磯道奇。道奇弗利曼（Freddie Freeman）今天第1局就開轟，送回被保送的大谷翔平，助道奇拿下2分。
這是弗利曼在今年世界大賽連續第3場開轟。
弗利曼在雙方第1戰就轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲，第2戰在3局下打出陽春砲，今天首打席又轟出2分彈。目前比賽仍在進行中。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131029
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