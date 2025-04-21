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大谷當爸後歸隊打擊繳白卷 總教練：他有些焦慮

2025/4/21 10:15
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（中央社阿靈頓20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇好手大谷翔平，喜為人父後立即歸隊參加與德州遊騎兵的系列賽。不過大谷今天並無安打表現，總教練羅伯茲表示他顯得「有些焦慮」。

綜合美聯社與路透社報導，大谷先前宣布與妻子田中真美子喜迎女兒，昨天並傳簡訊給總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示將歸隊並前往德州阿靈頓（Arlington）參加與遊騎兵系列賽的最後一戰。

羅伯茲今天歡迎大谷回歸，他推測「爸爸的力量」可能會讓這名二刀流球星本已強大的打擊初速達到前所未有的水準。

不過羅伯茲表示大谷看起來「有些焦慮」。大谷今天在道奇以1比0力克遊騎兵的比賽中，3個打數沒有安打，另外還有1次保送。

30歲的大谷翔平在妻子於南加州生下他們的第一個孩子後，他回到隊上擔任例行的首棒打者，自陪產假名單中畢業。

大谷今天在第8局獲保送，這也協助道奇拿下整場比賽唯一的1分。代打史密斯（Will Smith）因這個保送前進到二壘，貝茲（Mookie Betts）擊出右外野飛球讓史密斯上到三壘，弗利曼（Freddie Freeman）再以左外野高飛犧牲打送回史密斯得分。

道奇隊最終以2勝1負拿下與遊騎兵的系列賽，兩場勝利均為完封。

大谷是在昨天深夜抵達德州，賽前與賽後均未向記者發表談話。

羅伯茲認為大谷的打擊「過於積極」，他表示大谷「經過兩天的休息，我想他今天有點焦慮。」

羅伯茲補充說，他未見任何跡象顯示大谷深夜抵達會影響他的表現，「我認為他沒問題」。

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羅伯茲還說，他通常觀察到球員成為父親後有所受益。「爸爸的力量是真的。翔平現在擊球力道驚人。現在他成為爸爸了，或許會看到一些打擊初速達120英里的表現。」

羅伯茲說：「作為父親的一些特質，我想確實可應用在棒球場上。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140421

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