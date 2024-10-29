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MLB世界大賽G3道奇拚聽牌 大谷翔平先發扛首棒DH

2024/10/29 06:09（10/29 08:45 更新）
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圖為MLB世界大賽首戰大谷翔平（左1）出賽畫面。（共同社）
圖為MLB世界大賽首戰大谷翔平（左1）出賽畫面。（共同社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）挾著2勝0敗優勢的洛杉磯道奇今天要在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰對決紐約洋基，第2戰試圖盜壘致左肩部分脫臼的道奇日本球星大谷翔平確定先發，他繼續擔任首棒指定打擊。

大谷翔平26日在道奇球場（Dodger Stadium）進行的世界大賽第2戰，於第7局試圖盜壘卻受傷，造成左肩部分脫臼，他被防護員攙扶下場後，一度不確定能否出賽第3戰。

然而，道奇球團已經證實，大谷翔平會先發出賽今天稍晚在洋基主場舉行的世界大賽第3戰，且繼續擔任第一棒指定打擊（DH）。

大谷翔平本季例行賽打擊成績相當傑出，累計打擊率3成10，並扛出54轟、掃進130分打點，還有59次盜壘成功，成為大聯盟史上首位單季50轟50盜的球員。

至於季後賽打擊成績，大谷翔平迄今50個打數敲13支安打，其中有3發全壘打，累計打擊率2成60，並貢獻10分打點。但他在世界大賽前兩戰，8個打數僅擊出1安，沒有任何打點進帳。

洋基對上道奇的世界大賽系列第3戰，預計美國東部時間28日晚間8時（台灣時間29日上午8時）左右於紐約舉行。（譯者：陳彥鈞）1131029

大谷翔平26日在世界大賽第2戰滑壘受傷。（共同社）
大谷翔平26日在世界大賽第2戰滑壘受傷。（共同社）
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