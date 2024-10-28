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MLB世界大賽洋基G3拚開胡 施密特掛帥先發

2024/10/28 15:19（10/28 15:37 更新）
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MLB世界大賽第3戰，洋基推派施密特扛起先發重任。（美聯社）
MLB世界大賽第3戰，洋基推派施密特扛起先發重任。（美聯社）
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（中央社記者陳容琛台北28日電）MLB世界大賽第3戰將於台灣時間29日移師紐約，尚未開胡的洋基隊派出施密特掛帥先發，期盼能在主場順利取勝，避免遭到洛杉磯道奇率先取得聽牌。

洋基在美國職棒大聯盟MLB世界大賽前兩戰作客道奇，只是首戰被弗利曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，第2戰則遭到日籍投手山本由伸的封鎖，導致皆以失利收場，目前系列戰處於0比2的落後劣勢。

如今世界大賽第3戰將回到紐約，洋基推派施密特（Clarke Schmidt）扛起先發重任，面對道奇的畢勒（Walker Buehler），期盼能夠在主場力拚開胡，同時避免道奇取得聽牌優勢、陷入0比3的絕對逆境。

近況不佳的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）提到，自己必須挺身而出，做好該做的工作，「我讓大家失望了，希望我們可以扭轉這個局面。」而包含洋基教頭布恩（Aaron Boone）、重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）及球星蘇鐸（Juan Soto）在內等人皆相信，賈吉能找回最有價值球員（MVP）等級身手。

值得一提的是，世界大賽第3戰的焦點在於，日前因盜壘而左肩部分脫臼的道奇日籍球星大谷翔平能否上陣，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，大谷翔平的狀況看起來比昨天還要好，「如果他覺得沒問題，那我認為沒有理由不讓他上場。」（編輯：李亨山）1131028

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