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道奇總教練：大谷翔平世界大賽第3戰預期上場

2024/10/28 09:20（10/28 10:35 更新）
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美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲表示，大谷翔平戰力不會因傷勢而嚴重受損。（共同社）
美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲表示，大谷翔平戰力不會因傷勢而嚴重受損。（共同社）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷翔平能否參加世界大賽第3戰將是忍受疼痛的問題，他全然期待大谷上場。

綜合法新社與路透社報導，羅伯茲在洋基球場對媒體表示：「這是我與訓練人員交談並獲得報告後的預期。」道奇目前在7戰4勝的世界大賽是以2比0領先紐約洋基，兩隊明天將進行第3戰。

「我只知道如果可以忍受，我不認為他（大谷）會缺席第3戰。」

根據羅伯茲傳給體育頻道ESPN的簡訊，並非「他（大谷）明天要上場」的明確訊息，但這位經驗豐富的總教練聽起來很有信心。大谷26日在世界大賽第2戰滑壘受傷，導致左肩部分脫臼，很可能會繼續出戰。

羅伯茲說：「他（大谷）仍要接受訓練並練習揮棒，但今天看來比昨天更好，我們預期明天比今天感覺更好。所以，這就是我期望的。」

大谷在雙方第2戰於第7局試圖盜二壘受傷，道奇最後是以4比2拿下洋基。

大谷遭觸殺出局後一直躺在地上，臉上表情痛苦抓著左手，直到防護員前往協助。最後他在防護員攙扶下，扶著左手，彎著手肘走進休息室。

羅伯茲在賽後表示，道奇因大谷仍有良好的運動範圍和力量而「受到鼓舞」，但要等醫學掃描完成後才知道狀況。

大谷花了一些時間處理受傷事宜後，今晚將在紐約與隊友會合。

羅伯茲表示，大谷將接受一連串要求更高的訓練，從打擊座到打擊練習場的練習。羅伯茲預期這位日本超級巨星，戰力不會因傷勢而嚴重受損。

大谷是左打者。羅伯茲表示：「我不認為他的狀況有問題。這是左肩，也就是後肩，如果他能上場，我看不出這會如何影響他的打擊。」

雖然道奇在世界大賽已取得絕對領先的優勢，但大谷受傷令道奇球場觀眾震驚，大谷在道奇的第1個球季因肘部手術正處於恢復狀態而無法投球。

大谷在世界大賽前2戰的8打數僅有1支安打，有1支長打，沒有打點。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131028

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