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大谷翔平第8轟出爐 佐佐木朗希第7度挑戰成功摘大聯盟首勝[影]

2025/5/4 14:08（5/4 14:34 更新）
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佐佐木朗希3日拿下加盟美國職棒大聯盟以來第一勝。（共同社）
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（中央社亞特蘭大3日綜合外電報導）洛杉磯道奇日本球星大谷翔平今天敲出本季第8轟，單場3支安打演出「猛打賞」，力挺5局失3分的小老弟佐佐木朗希拿下加盟美國職棒大聯盟（MLB）以來第一勝。道奇今天以10比3擊敗亞特蘭大勇士，寫下7連勝。

道奇今天與勇士之戰原訂晚間7時15分開打，但因雨延後3小時才登場，在當地晚間10時21分才開戰。

大谷昨天在另一日籍同胞山本由伸先發之役熄火，4打數無安打被三振2次，終止連5場比賽安打表現。今天他找回手感，4打數3安打，另吞下1次三振，獲得1次保送。

1局上大谷首登場就打出一壘安打，3局上在兩隊1比1平手時相中勇士投手史維蘭巴克（Spencer Schwellenbach）79英里的曲球，轟出中外野超前陽春砲，大谷本季第8轟出爐，飛行距離為415英呎。第4局他又擊出一壘安打，幫助道奇再添1分。

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佐佐木朗希今年轉戰大聯盟，前6場先發一勝難求，今天在2局下被勇士打者懷特（Eli White）敲出三壘安打扳平戰局，4局下再遭陽春彈與二壘安打攻下2分，不過道奇打者已分別在3、4局接連攻回2、4分，道奇以7比3領先，讓朗希投完5局失3分下場時保有勝投資格。

佐佐木朗希今天先發5局投了98球，被敲包括一發陽春砲在內的6安失3分，全部是自責分，另送出4次三振和2次保送，防禦率3.86，大聯盟生涯首勝總算入袋，目前戰績1勝1負。（譯者：徐崇哲）1140504

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