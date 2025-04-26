道奇休息室裝8座免治馬桶 靈感來自佐佐木朗希

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）美國媒體報導，職棒道奇隊去年底翻修球場，休息室裝設8座日式免治馬桶，靈感來自日本投手佐佐木朗希的提議。

「橘郡記事報」報導，道奇去年12月爭取佐佐木朗希入隊，當時球團總裁卡斯登（Stan Kasten）向他介紹，道奇正在進行耗資1億美元（約新台幣32億5000萬元）的球場改建計畫，全面翻修休息室。

佐佐木朗希當時還沒決定加盟哪一隊，隨口問了一句「你們會裝日本式的馬桶嗎？」報導指出，卡斯登為了增加談判優勢，立刻反問佐佐木，如果裝了免治馬桶，會不會提高他加盟道奇的機會。

佐佐木朗希事後回顧這段對話時表示，「聽起來像是開玩笑，但對我來說真的很重要」。他說，道奇隊願意提供球員舒適的環境，確實是他選擇球隊的重要考量。

報導指出，當時休息室工程進行到一半，負責改建的主管說「水泥都還沒乾」，結果總裁卡斯登聽從佐佐木的建議，拆掉已經完工的部分，重新鋪設水管與電路，換上日本式的免治馬桶。

透過 Google News 追蹤中央社

報導指出，道奇近兩年赴韓國、日本進行海外比賽，球團主管體驗到不同文化的如廁體驗，例如在日本，這種能夠溫熱座墊、具洗淨功能的免治馬桶幾乎是標準配備，只有在公園廁所才見得到一般馬桶。

道奇裝上日式馬桶之後，獲得球員正面好評，投手菲力普斯（Evan Phillips）說，道奇擁有頂級的球員休息室，就連最基本的馬桶也是做到最好；三壘手蒙西（Max Muncy）坦言，免治馬桶很棒，但他不敢亂按控制面板。（編輯：田瑞華）1140426