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佐佐木朗希5局僅失1分仍吞大聯盟首敗 道奇0比16遭小熊痛宰

2025/4/13 13:31（4/13 13:44 更新）
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美國職棒洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希（前）。（共同社）
美國職棒洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希（前）。（共同社）
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（中央社台北13日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希今天投出生涯最佳表現，5局僅失一分，可惜牛棚放火，道奇隊以0比16遭到芝加哥小熊血洗，佐佐木朗希也吞下大聯盟生涯首敗。

今天是佐佐木朗希大聯盟生涯第4次出賽，用81球投5局，其中有50個好球，僅被小熊隊敲出4支安打失一分，唯一的失分是在2局上被小熊隊布希（Michael Busch）敲出陽春砲。

雖然佐佐木朗希表面上的成績不錯，但投得依舊相當驚險，他在3局和5局都面臨滿壘危機，中外野手帕黑斯（Andy Pages）3局上一個美技接殺，避免了小熊隊一支可能的滿貫砲。

佐佐木朗希退場時，道奇隊以0比1落後，隨後牛棚放火，接替的3名投手都有失分，卡斯帕琉斯（Ben Casparius）僅投1.2局就狂失6分，賈西亞（Luis Garcia）接替更是只投0.1局就失4分，最後讓野手羅哈斯（Miguel Rojas）收拾殘局，投2局也失5分，道奇隊最終就以0比16被小熊隊痛宰。

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道奇隊全場攻勢受限於小熊隊先發投手布朗（Ben Brown），全場只有零星的6支安打，日籍強打大谷翔平3打數1安打，還有一次盜壘成功。

小熊隊全場4轟打趴道奇，除了布希2局上的陽春砲之外，捕手凱利（Carson Kelly）單場雙響砲，指定打擊阿瑪亞（Miguel Amaya）8局上也有一發兩分砲。（譯者：吳協昌/核稿：徐崇哲）1140413

#小熊隊
#大聯盟
#佐佐木朗希
#美國職棒
#道奇隊
#洛杉磯道奇
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