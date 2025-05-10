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大谷翔平9局上敲致勝3分砲 道奇14比11挫響尾蛇[影]

2025/5/10 18:24（5/10 18:43 更新）
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MLB洛杉磯道奇日本籍強棒大谷翔平9局上揮出致勝3分砲，在球場上慶祝。（共同社）
MLB洛杉磯道奇日本籍強棒大谷翔平9局上揮出致勝3分砲，在球場上慶祝。（共同社）
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（中央社鳳凰城9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在客場迎戰亞利桑那響尾蛇，日本籍強棒大谷翔平於9局上兩隊比數平手的情況下扛出致勝3分砲，幫助道奇以14比11取勝。

道奇與響尾蛇的比賽形成打擊大戰，幾乎每局都有攻勢，8局打完道奇以8比11暫時落後。

到了9局上，道奇強打弗利曼（Freddie Freeman）率先敲安上壘，之後佩吉（Andy Pages）和赫南德茲（Enrique Hernandez）分別擊出帶有打點二壘安打，蒙西（Max Muncy）再接續敲出右外野安打追平比數。

大谷翔平在隊友攻占一、二壘且1人出局的情況下上場打擊，他鎖定響尾蛇後援投手湯普森（Ryan Thompson）的一顆指叉球，敲成超前比數的中右外野3分砲，讓道奇取得14比11領先並最終取勝。

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大谷翔平今天以第一棒、指定打擊身分先發出賽，6打數擊出3支安打，總共掃進4分打點，他於9局上的致勝3分砲是個人本季第12轟，幫助道奇例行賽戰績提升到26勝13敗，暫居國家聯盟15隊之首。

道奇日籍投手佐佐木朗希先發表現不佳，主投4局被敲5安掉5分，防禦率增至4.72，他的大聯盟生涯第2場勝投仍未開張。（譯者：陳彥鈞）1140510

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