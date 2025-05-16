大谷翔平雙響砲 本季15轟並列全壘打王

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天在他的「搖頭娃娃日」敲出雙響砲，貢獻6分打點，助球隊19比2痛宰運動家。

美聯社報導，道奇對運動家系列賽首戰以1比11敗北，但最近兩戰得分總計以28比5技壓運動家；道奇主場戰績升至17勝4敗，為全聯盟最佳。

道奇今天3局下打線大爆發，韓籍新秀金慧成（Hyeseong Kim）敲出安打送回1分，大谷翔平之後轟出左外野3分砲，佩吉（Andy Pages）再補上1發3分砲，助道奇13比2領先。

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大谷翔平4局下又揮出中外野方向2分彈，個人本季第15支全壘打出爐，追平紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王。這是大谷翔平生涯第20次單場兩轟以上。

運動家全場僅3支安打，包括蘇曼（Max Schuemann）2局上的陽春砲。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140516