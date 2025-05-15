大谷翔平首打席炸裂 金慧成MLB生涯首轟出爐
2025/5/15 13:20
（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天首局首打席揮出全壘打，助道奇先馳得點；韓籍隊友金慧成5局下敲出大聯盟生涯首轟，助道奇終場9比3擊敗奧克蘭運動家。
道奇今天在主場對上運動家，大谷翔平首局從運動家先發投手霍格蘭（Gunnar Hoglund）手中敲出右外野方向的陽春砲，這不僅是他本季第13支全壘打，也是他本季第3次首局首打席開轟，助道奇以1比0領先。
2局下，隊友佩吉（Andy Pages）再補上一發全壘打，道奇取得2比0領先。
然而，運動家不甘示弱，索德斯壯（Tyler Soderstrom）3局上也開轟，將比數扳成2比2平手。隊友安杜哈（Miguel Andujar）4局上揮出二壘安打，助球隊再攻下1分，取得3比2領先。
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5局下，道奇韓籍新秀金慧成（Hyeseong Kim）首度開轟，揮出右外野方向的全壘打，把比數扳成3比3平手。
羅哈斯（Miguel Rojas）和貝茲（Mookie Betts）分別在6局下和8局下敲出帶有打點的安打，蒙西（Max Muncy）也開轟，助道奇終場9比3勝出。先發投手山本由伸主投6局，被敲4支安打、失3分，投出6次三振，靠著隊友火力支援拿下勝投。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140515
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