MLB世界大賽3連敗後奇蹟出現 洋基暫保金字招牌

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（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國職棒大聯盟洋基隊在世界大賽主場關鍵第4戰終於集中打擊火力，伏爾佩與托瑞斯分別轟出滿貫與3分全壘打，挽救連日積弱不振的洋基金字招牌，避免4戰就再見的窘境，全場紐約球迷欣喜若狂。

大聯盟世界大賽關鍵第4戰，洋基由吉爾（Luis Gil）先發。1局上，道奇第一棒指定打者大谷翔平內野高飛球遭接殺，洋基球迷士氣大振。第2棒貝茲（Mookie Betts）揮出2壘安打，第3棒弗利曼（Freddie Freeman）第4度揮出驚天全壘打，道奇重演第3戰戲碼，進帳2分。

1局下，道奇先發投手卡斯帕里爾斯（Ben Casparius）登板，洋基第2、3棒蘇鐸（Juan Soto）、賈吉（Arron Judge）連續獲保送，後續打者遭封殺，未能得分。

2局上，道奇第7棒賴克斯（Gavin Lux）揮出右外野滾地球登上2壘，洋基守備演出雙殺，道奇未能得分。2局下，洋基第7棒伏爾佩（Anthony Volpe）獲保送，8、9棒威爾斯（Austin Wells）、維杜格（Alex Verdugo）終於打破悶局連續揮安得分。

3局上，大谷翔平、貝茲與世界賽全壘打王弗利曼接連遭封殺。3局下，賈吉遇暴投保送，小齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）揮安，投手卡斯帕里爾斯無法控球形成滿壘，伏爾佩揮出滿貫全壘打，洋基一掃多日陰霾，以5比2超前。

5局上，道奇史密斯（Will Smith）敲出陽春全壘打，洋基更換投手，大谷翔平交出客場首安，道奇單場追上2分。5局下，沉寂多日的賈吉終於敲安上壘。6局下，洋基威爾斯（Austin Wells）揮出1分全壘打，以6比4保持領先。

8局下，洋基第1棒托瑞斯（Gleyber Torres）也加入回神陣容，轟出3分全壘打，單局灌入5分。洋基終場以11比4終於在世界賽系列交出成績單。

2024世界大賽印證棒球賽事沒有一定軌跡可循，任何或然率都代表機會的理論，道奇投手因傷陣容受影響，第4戰出現不穩，連日低迷的洋基改變戰略敲出士氣，兩隊共交出5支全壘打．賽程回到大賽應有水準。

兩隊一線明星打者如大谷翔平與賈吉暫時未見平日水準，第4戰已見回神；年輕選手伏爾佩、史密斯與威爾斯揮出全壘打，鬱卒多日的洋基球迷也跟著回魂，繼續迎接第5戰。（編輯：唐佩君）1131030