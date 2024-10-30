本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB4/300
首頁 / 運動

MLB世界大賽3連敗後奇蹟出現 洋基暫保金字招牌

2024/10/30 12:28（10/30 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB世界大賽29日舉行第4場比賽，托瑞斯8局下打出3分全壘打，隊友熱烈回應。（圖取自x.com/Yankees）
MLB世界大賽29日舉行第4場比賽，托瑞斯8局下打出3分全壘打，隊友熱烈回應。（圖取自x.com/Yankees）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國職棒大聯盟洋基隊在世界大賽主場關鍵第4戰終於集中打擊火力，伏爾佩與托瑞斯分別轟出滿貫與3分全壘打，挽救連日積弱不振的洋基金字招牌，避免4戰就再見的窘境，全場紐約球迷欣喜若狂。

大聯盟世界大賽關鍵第4戰，洋基由吉爾（Luis Gil）先發。1局上，道奇第一棒指定打者大谷翔平內野高飛球遭接殺，洋基球迷士氣大振。第2棒貝茲（Mookie Betts）揮出2壘安打，第3棒弗利曼（Freddie Freeman）第4度揮出驚天全壘打，道奇重演第3戰戲碼，進帳2分。

1局下，道奇先發投手卡斯帕里爾斯（Ben Casparius）登板，洋基第2、3棒蘇鐸（Juan Soto）、賈吉（Arron Judge）連續獲保送，後續打者遭封殺，未能得分。

2局上，道奇第7棒賴克斯（Gavin Lux）揮出右外野滾地球登上2壘，洋基守備演出雙殺，道奇未能得分。2局下，洋基第7棒伏爾佩（Anthony Volpe）獲保送，8、9棒威爾斯（Austin Wells）、維杜格（Alex Verdugo）終於打破悶局連續揮安得分。

3局上，大谷翔平、貝茲與世界賽全壘打王弗利曼接連遭封殺。3局下，賈吉遇暴投保送，小齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）揮安，投手卡斯帕里爾斯無法控球形成滿壘，伏爾佩揮出滿貫全壘打，洋基一掃多日陰霾，以5比2超前。

5局上，道奇史密斯（Will Smith）敲出陽春全壘打，洋基更換投手，大谷翔平交出客場首安，道奇單場追上2分。5局下，沉寂多日的賈吉終於敲安上壘。6局下，洋基威爾斯（Austin Wells）揮出1分全壘打，以6比4保持領先。

8局下，洋基第1棒托瑞斯（Gleyber Torres）也加入回神陣容，轟出3分全壘打，單局灌入5分。洋基終場以11比4終於在世界賽系列交出成績單。

2024世界大賽印證棒球賽事沒有一定軌跡可循，任何或然率都代表機會的理論，道奇投手因傷陣容受影響，第4戰出現不穩，連日低迷的洋基改變戰略敲出士氣，兩隊共交出5支全壘打．賽程回到大賽應有水準。

兩隊一線明星打者如大谷翔平與賈吉暫時未見平日水準，第4戰已見回神；年輕選手伏爾佩、史密斯與威爾斯揮出全壘打，鬱卒多日的洋基球迷也跟著回魂，繼續迎接第5戰。（編輯：唐佩君）1131030

#MLB
#大谷翔平
#洋基
#道奇
#世界大賽
#美國職棒大聯盟
延伸閱讀
道奇Freeman世界大賽前4場都轟全壘打 MLB史上第一人MLB世界大賽道奇貝茲接殺界外球 洋基球迷硬搶遭驅逐出場MLB季後7戰4勝制系列 40次陷0勝3敗者僅1次逆轉MLB世界大賽大谷翔平家鄉球迷也瘋狂 美電視台轉播介紹[影]大谷翔平：肩傷賽季後再說 目前不痛應不用手術洋基世界大賽續命功臣 伏爾佩滿貫砲轟出紀錄[影]
洋基
MLB世界大賽道奇3連勝聽牌 洋基只能等待奇蹟MLB世界大賽洋基3連敗 紐約球迷提早離場
美國職棒大聯盟MLB正舉行世界大賽，道奇隊大谷翔平與洋基隊蘇鐸（Juan Soto）球衣在洋基球場並列開賣引起話題。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月30日
美國職棒大聯盟MLB正舉行世界大賽，道奇隊大谷翔平與洋基隊蘇鐸（Juan Soto）球衣在洋基球場並列開賣引起話題。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
MLB世界大賽G4洋基Volpe滿貫砲奪首勝 11比4擊退道奇續命成功[影]
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：