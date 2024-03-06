大聯盟熱身賽鄭宗哲敲追平轟 農場排名高居第9[影]

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）美國職棒匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲今天在大聯盟熱身賽替補上場，於第7局轟出1發追平陽春砲，熱身賽第2轟出爐，且他高居海盜農場排名第9，守備及跑壘獲得高評價。

鄭宗哲今年參與大聯盟春訓，在2月底熱身賽曾開轟，今天海盜隊與藍鳥隊交手的熱身賽雖然沒有被排入先發打序，不過在7局上替補上場守二壘，下個半局在球隊落後1分情況下，轟出1發追平陽春全壘打，本季大聯盟春訓第2轟出爐。

這支全壘打是在2好3壞時擊出，相中1顆84.4英里（約135.8公里）曲球，擊球初速101.1英里（約162.7公里），飛行距離則是409呎；終場，海盜隊以6比5擊敗藍鳥隊，鄭宗哲目前在熱身賽13打數敲出4支安打，包含2發全壘打，打擊率達3成08。

此外，根據近日公布的各隊農場排名，鄭宗哲高居海盜隊農場第9名、野手中第3名，各項數據中，跑壘、守備都達到60分。球探報告指出，鄭宗哲打擊穩定，能想盡辦法上壘，且去年靠著速度展現了壘間破壞力，盜壘能力出色。

球探報告也指出，鄭宗哲可以守游擊、二壘、三壘，其中游擊守備能力是目前海盜農場中最優異，擁有精準傳球、大範圍守備，守備是他的價值所在，若今年攻擊火力再向上提升，有望成為大聯盟常客。（編輯：陳仁華）1130306