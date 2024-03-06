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大谷翔平太太是個謎 凸顯美日體壇文化差異

「大谷翔平宣布結婚震撼全世界」美媒如此下標題；但這顆震撼彈卻帶來許多問號，因為除了大谷，全世界對這位大谷太太知道不多，唯一答案「一般日本女性」。

中央社駐洛杉磯特派員林宏翰

2024/3/6 08:58（3/6 09:30 更新）

大谷翔平（左）2月29日受訪談論婚訊，水原一平（右）在旁翻譯。（共同社）
大谷翔平（左）2月29日受訪談論婚訊，水原一平（右）在旁翻譯。（共同社）

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大谷翔平過去6年用「二刀流」球風轟動美國職棒大聯盟，今年起以10年7億美元（新台幣210億元）合約加盟洛杉磯道奇隊，不只帶來頂級戰力，春訓期間公布結婚喜訊更是炒熱話題。球季還沒開打，場上場下都颳起大谷旋風。

但即便公布喜訊，大谷翔平仍然保持他的獨特作風：一路走來專注於棒球，對私人生活高度保密。他去年效力天使隊時，僅在投球日賽後面對媒體，頻率是每6天受訪一次。

大谷去年9月開刀之後，更有4個月沒露面。那段期間正值他成為自由球員，下一步動向受到關注的時候。他的神隱一度讓美國媒體頗有微詞，認為不利大聯盟炒熱休季話題。

不過職業運動的世界裡，實力就是影響力，大谷翔平的低調反而變成他的特色。

大谷先在社群平台Instagram發布消息，隔天受訪談交往細節。關於另一半是誰，他始終對外保持神秘，公開要求媒體未經同意不要打擾雙方家人。

對比美國體壇常見高調戀情，一如最新的是橫跨娛樂與體育版面的大新聞：流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球球員凱爾西（Travis Kelce）公開牽手、熱吻。

大谷有限度公布婚訊、對另一半身分保密的做法，被認為是凸顯他所代表的日本文化。

「洛杉磯時報」一篇專欄的標題：「大谷翔平公布結婚的方式令人覺得奇怪；但如果你熟悉日本文化，就不覺得奇怪了。」

這篇文章向美國讀者解釋，日本社會對工作職場與私人生活之間有明確界線。在日本，名人私生活受強烈關注，婚姻維持不易，如「花式滑冰王子」羽生結弦為了另一半不受打擾，閃電宣布離婚。

大谷翔平過去天使隊的隊友楚勞特（Mike Trout）與妻子柯克斯（Jessica Cox）的愛情故事是另一個鮮明的對比。這對從高中時代就相戀的情侶，隨著楚勞特在美國棒壇登上頂尖地位，受到球迷關注。

楚勞特樂於在社群平台分享家庭生活。在媒體報導中，球迷不但知道柯克斯畢業之後，曾任教於紐澤西州的一所中學；球迷還知道楚勞特高調求婚，聘用飛機在天空寫字；兩人在2017年結婚、2020年生了一個兒子。

大谷翔平對私生活保持低調，美媒認為他把日本文化的作風帶進了美國體壇。但未來他的生活方式是否因環境影響變得「美國化」也值得觀察。

不過大谷擇善固執，無論是對「二刀流」或是對隱私的堅持，或許正是他成功的原因。

大谷翔平曾經在一段訪談中，透露自己對家庭生活的想像：「包括婚姻與孩子，該怎麼說呢？我希望平靜的生活。對我來說，擁有平靜的靈魂勝過一切，我希望我的私人生活也是如此。」（編輯：陳慧萍）1130306

#大谷翔平
#日本
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