恭喜發財把財神喝下肚 中國民間求財心切

在大環境景氣不佳下，「恭喜發財」成為中國時下最真心祝福的最熱詞。一間位於北京前門的咖啡店「人民咖啡館」，業者更是力行「見面第一句話，就是恭喜發財」。

這間人民咖啡館推出了財神奶咖，即拿鐵咖啡上加上了可以食用的財神小貼紙。這一品項在網路上爆紅，吸引民眾前來嘗鮮，以一杯價格為人民幣28元（下同，約新台幣123元）的財神奶咖「迎財神」。

每當店員做完一杯咖啡，並且用鑷子夾把財神貼紙安放在咖啡上，他就會拉高分貝地向前來取咖啡的顧客說，「財神到位（胃），祝你全家發大財！」

店員向記者表示，財神奶咖的推出是圖個好寓意，祝福前來消費的顧客龍年發大財，光是這一品項就可以一天賣出一千杯。

一位前來消費的人民大學學生向中央社表示，這一杯咖啡符合「當下的氛圍」，現在大學生比較缺錢，而且生活在北京這樣的大城市，仍會覺得物價較高。另一位女性消費者則明說，她是看到抖音、小紅書有宣傳才前來點財神咖啡，很希望能夠發財，點了這一杯咖啡心情感覺很好。

一杯咖啡反應出民間氛圍，然而更可能的是，中國民眾想要品嘗的不是滋味苦澀的咖啡，而是對生活的美好憧憬。

北京的人民咖啡館近來在網路上爆紅，記者在2月21日前往，抓住農曆年的尾巴一嘗財神咖啡。當天中國人已開始上班，雖然人潮不若假期間多人，但是店內仍是擠得水泄不通。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月3日

中國去年結束長達3年的疫情管控，但是掀開清零政策的大帽子，如同打開「潘朵拉的盒子」，經濟復甦不如理想預期，反而長久累積的經濟沈痾一次湧現，房地產暴雷危機、外資逃逸，民眾吝於消費，以及年輕人失業率居高不下，社會氛圍不若有以往「拚經濟」、「狼性」的衝勁。

因此，與財神沾上邊的商品爆紅並非偶然，從去年結束清零政策以來，財神成為最受歡迎的眾神之一。

反映在現實生活上，北京雍和宮總是人山人海，來的是求工作、求財運、求撫慰的民眾，有些民眾還會在神像旁邊刮彩券，彷彿有神力加持，顯見了時下流行的俗語：「在『上班』與『上進』之間選擇『上香』」，「在『求人』與『求己』之間，選擇『求佛』」。

另一個反映出的相同性質的社會現象是，中國財政部的留言區成為民眾許願池，甚至許多人留下希望能夠「交20%偶然所得稅」的機會。

「偶然所得稅」是得獎、中獎、中彩等發生偶然性質下而徵收的一種稅，這也反映出民間氛圍，在「狼性」與「躺平」之間，無疑地大多數人選擇了後者，想要中大獎，「躺著發大財」。

當然，走在北京的街頭隨時能夠感受到「美好的願景」與「生活的骨感」的反差。因為，折扣店、二手店變多了，百貨公司美食街賣代表著大眾都消費得起的小吃「串串店」、廉價品牌的庫迪咖啡一間間的開。

去年，中國經濟陷入了通貨緊縮。剛剛過完的中國農曆新年，儘管出行人次創下新高，但是人均消費僅恢復到疫情前水平的91%。這是由持續的消費降級所致，面對通貨緊縮的壓力，這再度敲響警鐘。

於是想要問，「中國人，今年會恭喜發財嗎？」（編輯：曹宇帆）1130303