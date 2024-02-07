泰國空汙高峰季來臨 民眾心慌戴緊口罩自保

空氣汙染問題是泰國社會近幾年備受關注的議題，早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球前，住在曼谷的泰國人就已經有戴口罩出門的習慣，不是預防呼吸道傳染疾病，而是曼谷的空氣實在太糟了。

曼谷的空汙來自「細懸浮微粒」（PM2.5）粉塵以及大量機動車排放的廢氣。近幾年泰北空汙問題也漸趨嚴重，泰北的汙染源則多了一個燒山林。泰國公共衛生部曾指出，泰國空氣汙染的原因包括PM2.5粉塵、森林山火以及焚燒農田廢棄物等。

每年2到4月是泰國北部以及鄰近邊境寮國和緬甸農民燒山的高峰期，衛星圖顯示每年的這個時節泰北和邊境上有大量的火燒山熱點。

去年清邁空汙狀況在4月初達到最糟糕，整個清邁城籠罩在灰色霧霾中，清邁府尹宣布公務員可以在家上班。當時拜訪清邁的台灣友人告訴中央社記者，他本來抱著度假的心情前往，沒想到半夜咳到不行，還要起床買藥吃，只好連夜買機票逃回曼谷。

根據公衛部統計，光去年初到3月5日，泰國有132萬人染上空汙相關的疾病，其中有58萬3238人有呼吸道疾病，26萬7161人有皮膚疾病，24萬2805人有眼疾以及20萬8880人中風。

泰國年度空氣汙染的高峰期來到，曼谷的空汙來自「細懸浮微粒」（PM2.5）粉塵及大量機動車排放的廢氣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月7日

今年的空汙高峰期又到來，曼谷空氣狀況已經開始變差，清邁人對去年的狀況更是記憶猶新，可以說是「挫咧等」。來自清邁大學的師生和居民約1700多人日前向清邁行政法院提起訴訟，主張總理和國家環境委員會（National Environment Commission ）沒有好好處理空汙問題，導致他們平均減少5年壽命。

趕在空汙季節來臨之前，清邁行政法院1月19日做出判決，要求總理和國家環境委員會在90天內提出解決泰北空汙問題的緊急計畫，並在未來提出短期和長期解決計畫。

判決指出，清邁大學醫學院數據顯示，2018年以來越來越多人因為PM2.5的問題而生病，但前總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）和國家環境委員會從2017年以來都沒有召開緊急會議處理空汙問題。

泰國政府也深知必須解決這個棘手問題，總理賽塔（Srettha Thavosin）在去年9月上任後就宣示空汙問題是「國家級議程」，並提出乾淨空氣法草案（Clean Air Act），1月17日剛在國會眾議院通過一讀。

賽塔1月底更催促各部會盡快檢視主管業務相關法律和規定是否有需要修正的地方，加快腳步向內閣會議提出，由副總理宋薩（Somsak Thepsutin）擔任協調人。

不過遠水救不了近火，今年的空汙季節又來臨，民眾只好自救，口罩戴緊，各大賣場將空氣清淨機擺在顯眼的位置，大家只期盼空汙高峰季節趕快過去，還給大家一個好呼吸的空間。（編輯：馮昭）1130207