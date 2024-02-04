大寶森節文化調色盤 印度教徒剃頭擲椰苦行還願

大寶森節（Thaipusam）是印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）為主的坦米爾人重要節慶，每年在坦米爾曆「泰月」（第10個月）滿月時慶祝，馬來西亞的印度裔社群占全國總人口的7.4%，其中有84.1%是來自坦米爾那都省印度教徒。

大寶森節於1月25日登場，虔誠信徒們已提前進行各種祭祀儀式，大馬各地印度廟都有慶祝活動，吉隆坡有數十萬名信徒前往黑風洞祈福與還願，檳城的大寶森節同樣熱鬧滾滾，湧入大批信徒，競相隨著於24日清晨分別出發的金、銀神輦遊行，信徒們沿途擲椰祈福。

大寶森節傳說是慶祝濕婆和雪山女神兒子穆盧幹（Murugan）生日，也是穆盧幹以雪山女神贈送的長矛消滅了阿修羅（Soorapadman），以恢復繁榮與和諧，更是苦行贖罪、還願、感恩和淨心的日子。

相較鄰國新加坡的大寶森節，馬來西亞大寶森節更具儀式感，各地的印度廟都有慶祝活動，是名副其實的朝聖之旅。

印度社群文史工作者、雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）觀察，雪蘭莪州（Selangor）黑風洞（Batu Caves）、檳城植物園路Waterfall Hilltop Temple（正式名稱為Arulmigu Balathandayuthapani Temple，屬於穆盧幹廟）以及霹靂州（Perak）首府怡保（Ipoh）的Kallumalai Temple 印度廟最為知名，其中又以黑風洞祭祀儀式最盛大。

為能感受虔誠印度教徒的文化魅力，記者也與國際通訊社等媒體，共同赴檳城與黑風洞一探究竟。

牛干冬街（Chulia Street）是檳城古蹟的重心，數萬名信徒清晨聚集準備迎神輦並擲椰祈福。當金色神輦於清晨5時30分從小印度皇后街（Queen Street）印度廟Sri Mahamariamman Temple 出發、銀色神輦於6時30 分從檳城道（Lebuh Penang）Nagarathar Kovil Veedu 印度廟出發，神情肅穆信徒們爭相隨神輦緩慢前行。

原本萬籟俱寂並被夜色籠罩的街巷已人聲鼎沸，隊伍在傾瀉月光下宛如色彩繽紛的銀色畫布，分別前往位於植物園路（Jalan Kebun Bunga）山頂的Waterfall Hilltop Temple 印度廟與山下的Natukkutai Chettiar Temple印度廟。

在海墘路（Weld Quay）與柑仔園路（Jalan Dato' Keramat）等神輦行經路線兩旁，堆滿有如小丘高的還願椰子，這也是歡慶大寶森節傳統，信徒聚集路旁等候神輦駕臨，開始擲椰還願祈福，象徵霉運隨著摔破椰殼的椰水四處飛散。

檳城大寶森節擲椰有逾萬人參與，當地華人社群與國際觀光客也共同加入擲椰行列，共同感受歡樂氣氛並驅走霉運。

隨著神輦駕臨，信徒們蜂擁趨前將手中抱著的嬰幼兒高舉至神輦駕前祈盼賜福，更有信徒捧上果盤祈求趨吉避凶展現虔誠信仰。

記者實地觀察發現，當地華人社群商家也融入印度大寶森節文化傳統；販售民生用品的張姓業者告訴中央社記者，他們今年也準備了200顆椰子，這個習慣維持多年，平時也會到印度廟祈福。

有趣的是，不少當地華人身著印度傳統服裝參與大寶森節，無形中消弭了種族隔閡，融入既豐富且多元的印度社群文化。

在黑風洞，數十萬名印度教徒已在大寶森節前夕隨著遊行隊伍赤腳緩步前行，沿途載歌載舞，伴隨月色競相湧入，在繽紛熱鬧夜空中顯得閃耀炫目。

大批信徒也在黑風洞外附近空地，各自圍坐除祈禱，展開祭祀儀式外，當以鐵針穿舌、雙頰或鐵鉤穿背時，信徒們的精神幾近亢奮，伴隨印度傳統音樂與鼓樂聲不斷高聲呼喊，這些畫面成為鏡頭焦點。

當天色大亮，頭頂牛奶罐、臉頰穿鐵針、鐵鉤穿背、鐵鉤上掛著沉甸水果祈願物品、腳踏釘鞋、扛著插滿孔雀羽毛「卡瓦第」（Kavadi）等大批信徒赤腳苦行，從看似容易卻有相當難度的272級階梯拾級而上，一步步登上黑風洞祭拜穆盧幹的印度廟。

大寶森節雖是印度教的文化瑰寶，也是馬來西亞印度社群重要節日，但在大馬的13州和3個聯邦直轄區中，僅有6州與2個聯邦直轄區列為國定假日。（編輯：韋樞）1130204