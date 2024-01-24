馬克宏催生遭轟放過女性子宮 專家：少子問題在平權

然而近日數據顯示，法國2023年新生兒數降到第二次世界大戰之後最低，法國國家統計及經濟研究局（INSEE）在人口普查年度報告中表示，法國2023年有67萬8000名新生兒，比2022年減少7%，更比2020年的高峰減少20%。

2023年每名法國母親平均生1.68個孩子，比2022年平均1.79個更少，已降到30年來最低，這對人口向來相對穩定的法國來說是一次打擊，被媒體稱為「法國例外的終結」。

生育率暴跌確實是全球面臨的考驗。台灣問題還更嚴重，有統計指出2023年平均僅1.09人，且已連34個月死亡人數高於出生人數，可謂是「生不如死」。

在搶救生育率大作戰上，法媒甚至提到了台灣的措施，如增加育嬰假收入、減稅、津貼、增設託嬰機構等。可惜結論是，無論端出什麼樣的牛肉，都收效甚微，喚不回墜落的曲線。

有鑑於此，總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日宣布，將提升生育率納入「國家計畫」中，並將目標稱為「人口重振」（réarmement démographique）。而提出的主要措施，就是改革育嬰假。

目前法國除基本的產假外，新手父母還可申請額外的1年育嬰假，最高可展延至3年；不過，現行制度每月僅支付400多歐元（約新台幣1萬3700元），且長期的育嬰假恐讓女性遠離勞動市場。

馬克宏指出，將以時長更短但補助金額更多的「出生假」取代現行的「雙親假」。他說：「只有提高出生率，法國才能更強大…一套薪資更高的育嬰假新制將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」

然而馬克宏對女性生育的關切卻面臨批評聲浪。女權主義者及左派政治人物指控馬克宏試圖控制女性的身體，高喊要政府「放過我們的子宮」。

綠黨國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）18日砲轟馬克宏提升法國生育率的願望，表示「女性子宮非國家事務」。

羅梭對於將人口減少比喻為國安危機的論述嗤之以鼻，說道：「每位女性都有選擇生不生孩子的自由」，且「所有決定都有正當性」。她強調，女性的肚皮不是接收公共政策指令的對象。

不僅女權運動者，專家也表達對措施的質疑。「家庭、孩童與年齡高等委員會」（HCFEA）家庭政策顧問貝里維耶（Hélène Périvier）認為，新措施的構想是好的，但關鍵並非在此。

她分析，「家庭與職業生活的連結政策以及國家生育率之間確實有關連，政策越友善婦女就業的國家，生育率就越高。」

但貝里維耶強調，「僅憑調整育嬰假並不能扭轉趨勢」。更重要的關鍵在於，「有了孩子後，女性收入遭受的衝擊大於男性。而且我們對於家事的分配也非常不平等。」

她表示，有些女性「不想要二胎，或想專注事業，或想要自己的時間。只要無法分配家務，這因素就會是生孩子決定上的一大阻礙。」

法國國家人口研究所（INED）顧問普生（Gilles Pison）也向哈芬登郵報（HuffPost）分析，若只放送生育津貼，效果不會長久。

普生以瑞典16個月育嬰假，其中13個月可領8成薪為例，指出政策目的應為「有利女性職涯」，即在育兒責任上，做到兩性平權。

「更重要的，是推進工作與家庭間的調解，尤其是女性，並減少職場和家庭中的男女不平等，如更好的家務分配。」

法國公眾意見機構（IFOP）2022年的「法國女性生育意願」調查就可窺見端倪。法國女性不願意生育的首要原因，就是與個人發展與追求，接著則是對世界局勢不穩的憂心，遠排在第三的才是經濟與家庭因素。

艾克斯-馬賽大學講師史科爾奈（Catherine Scornet）就向快訊週刊（L’Express）表示，想要保持自由並把其他規劃放在優先序位。「受教育女性傾向把目光放在母職之外，投入並發展個人和職涯的其他領域。」

快訊週刊指出，法國約15%女性沒有孩子，且數字逐年攀升；德國是25%，台灣和南韓則是30%。

聯合國人口基金（UNFPA）一份報告指出，其他間接針對家庭的政策，反而能對生育率有顯著影響。

該報告引南韓為例，解釋在男女深度不平權、職場極度競爭，以及升學高壓的脈絡下，儘管改善母嬰假或托嬰制度也於事無補，母親就是被社會認定須辭去工作帶孩子。

生育率依賴的不僅是單純的家庭政策，遠比單純灑錢和建托兒所還複雜，而是必須打造健康的社會結構與男女平權思維，包括打擊性別暴力、性別主義、家庭暴力、職場性別歧視等。

如普生分析，提升生育率其實也是家庭與男女平權政策的間接成果。鬆綁對女性家庭責任的桎梏，加強男女職場機會與薪資平等。

當生育孩子不在是女性專屬的「職責」，生育率才更有提升的可能。即使在看似男女平權的法國，也還有一段路要走。（編輯：陳慧萍）1130124