金管會修正金融科技發展專案補助要點 9月開放申請

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（中央社記者蘇思云台北4日電）金管會今天表示，近期修正發布「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」，包括明確列出評分重點、明定審核程序等，預計下週生效，想申請的學研單位9月可適用新的補助要點。

金管會今天發布新聞稿表示，「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」（補助要點），主要是提供非營利單位、學研單位可申請金融科技專案補助。

金管會指出，這次補助要點修正有3重點。第1，修正補（捐）助案審核項目及對外揭露金融科技發展專案評分重點，確保申請案計畫內容符合金管會推動金融科技發展宗旨。金管會說明，評分重點跟過去相同，只是希望對外揭露，申請者更明確知道哪些內容需加強著墨。

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第2，內容明確提到不予補助的經費項目，包含媒體政策及業務宣導費、人事費（經金管會同意者除外）及行政管理費（經金管會同意者除外）。第3，明定補（捐）助案審核作業程序分為資格及形式審查、書面初審與複審3階段，並訂定金融科技發展專案提送複審的申請案件數。

金管會指出，想申請金融科技發展專案補助的單位，可在每年9月1日至30日申請隔年補助，金管會將邀專家學者組成審核小組審查，每案補助金額最高可達申請者所提年度專案計畫總經費的45%，單一案最高可補助新台幣200萬元。根據統計，去年共補助4案。（編輯：潘羿菁）1140704