新台幣貶1.03角收28.931元 央行：過度看空美元有風險

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國就業數據優於預期，美元指數應聲反彈，亞幣今天普遍走弱，新台幣強勁升勢告終，今天收盤收28.931元，重貶1.03角。央行外匯局直言，美元回彈，非美貨幣多貶值，「美元已經看得太空，接下來會有人反思，美元真的這麼弱嗎？」

美國6月非農新增就業人數超乎預期，且失業率意外下滑，澆熄聯準會7月降息的可能性，美元指數、美債殖利率雙雙走揚。

新台幣兌美元今天以28.83元開盤後，匯價震盪走升，最高觸及28.792元，再度改寫逾3年盤中新高，但午後翻貶，央行又在尾盤「踹一腳」，終場收在最低28.931元，台北及元太外匯市場總成交金額15.85億美元。

中央銀行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會談及新台幣匯率，他表示，6月下旬以來，新台幣展現強勁升勢，主要有兩大推力，一是美國聯準會官員釋出不排除7月降息的可能性，美元應聲走弱，二是市場認為對等關稅談判結果朝正面發展，歐美股市聞訊上漲，熱錢湧入也帶動台灣股匯雙漲。

對於今天美元反彈，新台幣終止連3升，蔡烱民表示，今年上半年國際環境使美元趨貶，但從美國經濟基本面來看，美元已經看得太空，上半年貶值幅度太大，部分因素也是市場過度炒作對美元資產的信心，「大家都往那個方向賭，風險是高的」。

蔡烱民認為，今天新台幣隨亞幣翻貶，或許市場要開始反思，「美元真的這麼弱嗎？」

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值2.49角或0.86%，週線連4升。

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匯銀人士分析，亞洲國家對美貿易談判結果即將揭曉，如果台灣談判結果正面，可望激勵股匯市表現，不過美國聯準會7月降息無望，美元止跌回升，則削弱新台幣升值力道。

匯銀人士認為，大方向來看，新台幣升值路徑不變，短線則可能受消息面影響而有波動，另外，央行多管齊下穩匯，且盤中調節適時踩煞車，用意也是引導新台幣緩升而非急升。（編輯：林淑媛）1140704