央行下週找保管行喝咖啡 擬祭T+1限制防堵炒匯

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）新台幣升勢猛烈，睽違3年多，重返28元價位。中央銀行發現有外資將資金停泊在帳上過久，有炒匯嫌疑，預計下週找外資保管銀行「喝咖啡」，針對素行不良者，不排除祭出「T+1」規定，加強對外資資金進出的審查機制。

中央銀行外匯局局長蔡烱民解釋，台股交易採「T+2」制度，若與保管行溝通後，發現有些個案確實自我管理能力較差，擬祭出「T+1」，也就是今天買股票，明天要匯入款項，反之今天賣股票，明天就得匯出。

新台幣兌美元升勢猛烈，盤中及收盤價頻頻改寫逾3年新高，且匯價飛越29元整數大關，升抵28元。中央銀行展現強力穩匯態度，除了每日坐鎮匯市調節，要求出口商分散拋匯且一天賣匯不超過10支（每支為100萬美元）為原則，並緊盯外資動態，避免伺機炒匯。

蔡烱民今天證實，正在與外資保管行溝通，預計下週找保管行「喝咖啡」，了解外資匯入及買股情形；過去1個月，央行陸續觀察到有部分外資買賣台股，與資金匯入、匯出不太一致，希望瞭解情況為何。

假設外資「自我管理不佳」，蔡烱民直言，央行將採取配套措施，資金進出須以「T+1」為原則。

有媒體關注，近期外資似乎有「多空並進」策略，買台股同時又購入反向ETF，不只加重新台幣升值壓力，也有炒匯之嫌。

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蔡烱民解釋，央行有與相關單位溝通，而且每天都有觀察反向ETF的淨增情況，就數據來看，還在合理範圍。

蔡烱民補充，已有溝通外資購買反向ETF應以SWAP進行，而非匯入資金，避免造成匯率波動；另外，央行早在109年便與金管會達成共識，已對外資投資反向ETF設限，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。（編輯：潘羿菁）1140704