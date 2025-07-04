荷德情報機關發現 俄羅斯在烏克蘭廣泛使用遭禁化武

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（中央社海牙4日綜合外電報導）荷蘭和德國情報當局今天表示，他們已收集到證據證明俄羅斯在烏克蘭廣泛使用遭到禁止的化學武器，包括用無人機空投會令人窒息的氯化苦來逼士兵逃出壕溝，以利其射殺。

路透社報導，荷蘭軍事情報和安全局（Military Intelligence and Security Service，MIVD）局長芮辛克（Peter Reesink）表示，他們是在掌握「自有獨立情報後」得出上述結論，「因此我們是根據自己的調查而觀察到」這樣的現象。

德國聯邦情報局（BND）也透過聲明證實這些發現，他們是與荷蘭對應單位一同獲取相關證據。

美國去年5月首度指控俄羅斯在俄烏戰爭中使用禁止化學武器組織（OPCW）禁用的氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）。德國在第一次世界大戰期間首度使用這種化合物，它比鎮暴使用的化學物還毒，可導致嘴和胃灼痛，造成呼吸困難。

烏克蘭聲稱有數千起俄羅斯使用化武的案例。芮辛克也指出有「數千起」這類案例，如基輔當局便稱有9000例。

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）則說，至少有3名烏克蘭人的死亡與使用化武有關，且根據烏克蘭衛生當局接獲的通報，有2500多名戰場上的傷者出現化武相關症狀。

芮辛克指出，俄軍使用化武「幾乎是例行作業程序」，尤其是用氯化苦作為臨時替代的軍火，裝在燈泡或空瓶中掛在無人機上。

布瑞克曼告訴路透社：「我們得到的主要結論是，可以確認俄羅斯正在加強使用化武。這令人擔憂，因為這包括在我們數年前至今觀察到的趨勢，也就是俄國的化武使用不斷更加常態化、一般化及廣泛。」

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布瑞克曼呼籲對莫斯科採取嚴厲的制裁措施。他說，俄羅斯加強使用化武，不只對烏克蘭也對其它國家構成威脅。「我們必須進一步施壓。看看能否祭出更多制裁，尤其是不允許他們加入禁止化學武器組織的執行委員會這類國際組織。」

禁止化學武器組織若要進行全面調查，必須由成員國發起，但至今尚無如此這類行動。這個組織的執行委員2年輪換，新一輪委員會的席位將在未來幾個月內進行協商。上述情報是在今天致函荷蘭國會的一封信中提出。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140704