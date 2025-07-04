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林岳平強調下半季繼續努力 蘇智傑5日二軍出賽

2025/7/4 17:55（7/4 18:22 更新）
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中華職棒統一獅隊蘇智傑（圖）之前因為腳趾骨裂缺陣，不過5日開始會在二軍出賽。（中央社檔案照片）
中華職棒統一獅隊蘇智傑（圖）之前因為腳趾骨裂缺陣，不過5日開始會在二軍出賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職統一獅隊為上半季冠軍得主，下半季今天開打，陣容沒有太大變動，教頭林岳平表示，下半季要更繼續努力。不過之前腳趾骨裂的蘇智傑有好消息，計畫明天開始會在二軍出賽。

獅隊在6月29日上半季最後1天奪下隊史第18座季冠軍，下半季今天開打，獅隊陣容並沒有做太多變動，僅把投手江承峰拉上一軍。

林岳平表示，之前腳趾骨裂的蘇智傑計畫明天將在二軍出賽，「他的狀況有好轉，但還沒100%，時間上如果等到100%再出賽，時間可能會愈來愈少，在不影響的情況下可能就會開始出賽，明星賽前後會觀察他能不能回來。」

林岳平指出，球隊在上半季確實不容易，「既然已經有了半季的成績，勢必我們下半季要更繼續努力，去為我們不曾達到的目標（年度勝率第1）而努力。」

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林岳平也提到，牛棚投手一直是球隊不穩定的一環，「下半季開始有可能會再多尋找一些上半季較少出賽的人員，是不是可以頂替上來、成為未來我們可以用的戰力，會利用近期比賽去探索，不過現在戰力不會做很大變動。」

雖然獅隊在季中選秀選進了8人，不過林岳平坦言，這次選的球員沒有說誰一定是即戰力，其中只有25歲投手高偉強可能會較關注，「剩下就是希望按部就班先完成合約、體檢，進到球隊裡面會了解每個選手的身體狀況，再規劃往後賽事。」（編輯：張銘坤）1140704

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