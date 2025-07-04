川普：計劃白宮舉辦終極格鬥賽 慶祝美獨立250週年

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（中央社愛荷華州狄蒙3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他正思考在白宮草坪舉辦有超過2萬名觀眾參與的終極格鬥冠軍賽，以慶祝美國獨立250週年。

美聯社報導，熱衷於終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）的川普最近幾個月親臨多場這種混合武術的格鬥賽事。UFC主席懷特（Dana White）是他的好友。

明年7月4日美國建國滿250週年，川普在愛荷華州為持續一整年慶祝活動揭開序幕期間宣布上述計畫。

他並宣布，一系列計畫最高潮將會包括在華盛頓特區國家廣場（National Mall）的活動，以及一場全國高中運動員共同參與的運動賽事。

川普說：「我們每一個國家公園、戰場和歷史遺址都將舉行特別活動來慶祝美國建國250週年。我甚至認為我們將來一場終極格鬥冠軍賽。」

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川普說：「想想在白宮草坪上舉辦這賽事，那裡很大。」他表示，那將是有2萬到2萬5000人與會的「完整比賽」。

白宮方面先是表示一切以總統說法為準，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後來強調，川普對於相關計畫「非常認真」。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140704