達賴喇嘛宣布延續轉世 西藏卻一片寧靜

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（中央社台北4日電）7月6日是西藏精神領袖達賴喇嘛90歲生日，他日前宣布會延續達賴喇嘛轉世制度。據英媒報導，全球藏人對此有不同反應之際，在西藏卻一片寧靜，因為在當地連展示達賴喇嘛的肖像都不被允許。

BBC中文網3日報導，BBC記者到四川省阿壩藏族羌族自治州的格爾登寺採訪，該寺院一直是藏人抗爭的核心地點。2000年代末期，藏人為抗議中國統治在此自焚，令外界開始認識該寺院。迄今格爾登寺依然令北京感到不安。

寺院主入口處內側建有一座派出所，旁邊是一間昏暗小屋，裡面擺放著會發出吱吱聲的轉經輪。粗鋼柱上裝滿了監控鏡頭，將整個寺院團團包圍。

「他們沒有善意，大家都看得出來」，僧人補充道。接著是一句警告：「小心，有人在監視你。」

據報導，當那幾名跟蹤BBC記者的男子奔跑而來時，僧人轉身離去。

報導說，自從達賴喇嘛宣布會延續轉世制度，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位後，全球藏人對此反應不一，有人感到寬慰、有人感到懷疑、有人感到焦慮。

同時，北京明確表態，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。但西藏迄今保持沉默。

報導引述格爾登寺的僧人表示，「就是這樣」，「這就是現實」。

報導表示，北京將西藏視為中國不可分割的一部分，在西藏展示達賴喇嘛肖像或公開表達支持達賴喇嘛，都可能面臨牢獄之災。

美國西藏研究學者巴內特（Robert Barnett）表示，北京早已試圖說服藏人有關官方對達賴喇嘛轉世制度的立場。

巴內特表示，現在已有一套龐大的宣傳體系運作，中共派出宣講小組前往辦公室、學校和村莊，向藏人講解有關挑選達賴喇嘛的「新規定」。

1989年，藏傳佛教地位僅次於達賴喇嘛的班禪喇嘛圓寂後，達賴喇嘛在西藏認定了一名轉世靈童，但這名靈童隨即失蹤。隨後北京自行任命另一位班禪喇嘛，但並未獲得中國境外藏人承認。

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BBC提出兩個問題，如果未來出現兩位達賴喇嘛，國際社會會承認哪一位？更重要的是，中國境內的大多數藏人，是否能夠得知另一位達賴喇嘛的存在？

報導說，中國希望有一位「可信」的達賴喇嘛繼任者，但也許不能「太有公信力」。因為，正如巴內特所說，北京「想把藏族文化的獅子變成一隻貴賓犬」。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140704