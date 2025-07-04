網友發威脅貼文 江啟臣：譴責暴力已向警方報案

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（中央社記者王承中台北4日電）有網友在臉書發文威脅立法院副院長江啟臣，江啟臣今天表示，他已向警方報案，並嚴厲譴責暴力威脅。大罷免延燒至今激化社會對立，現在更出現暴力威脅，令人感到相當憂心與不安，這已不再是大家所認識的台灣社會。

有網友在臉書社團「蔡丁貴教授－自由台灣黨（自由黨）後援會」中發文表示，「將啟臣龜縮為君子罷掉將啟程，江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」。

江啟臣今天透過新聞稿指出，他已經向警方報案，並嚴厲譴責暴力威脅，尊重言論自由，但絕不容忍任何暴力威脅。

江啟臣表示，昨天在一個名為「蔡丁貴教授－自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，公開轉貼要將江啟臣「斬首示眾」，以及用低俗粗鄙且與事實不符進行誹謗的貼文，這已徹底逾越言論自由的紅線，台灣絕不容許暴力威脅存在。

江啟臣指出，該行為已涉犯刑法第305條的恐嚇罪，第310條的誹謗罪，以及公職人員選罷法104條意圖使人被罷免，除呼籲相關單位應儘速查辦，也盼各界理性冷靜，尊重不同的政治立場。

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江啟臣表示，大罷免延燒至今激化社會對立，深化彼此仇視，言語暴力不斷加深社會撕裂，現在更出現對立法院副院長的暴力威脅，令人感到相當憂心與不安，這已不再是大家所認識的台灣社會。

江啟臣表示，絕對尊重言論自由，也尊重公民行使憲法上的基本權，但對於公然對人身安全進行暴力威脅，絕不容忍、更不縱容。他也想請問總統賴清德，「這就是你所謂的國家團結嗎，這就是你所謂珍貴的公民力量嗎」。（編輯：林克倫）1140704