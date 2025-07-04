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台灣首認證品種牛 「源興牛」多通路開賣

2025/7/4 19:38
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）「源興牛」去年11月通過農業部品種審定，成為台灣第一個擁有官方認證的品種牛。業者今天表示，「源興牛」已在多個通路開賣，部分通路提供軍警消人員9折優惠。

前總統李登輝生前在陽明山擎天崗收購二戰前日本人放牧的「但馬牛」，並成立生技公司，希望培育出台灣的和牛；2022年2月研發成功，並以新北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」，強調肉質甜美且具有奶香味，保水性佳，全熟也不柴澀。

負責銷售「源興牛」的源新發國際公司今天發布新聞稿，目前源興牛產品已在多個通路開賣，餐飲通路部分，在Knock Knock Heaven洲子店及內湖店推出源興牛和牛漢堡，在大安九號餐廳供應源興牛火鍋套餐。

實體零售通路部分，源興牛肉鋪（台北士林區）與無穹嚴選源興牛專賣店（線上商城）都販售冷凍分切的源興牛肉品，並響應國軍禮遇，軍警消人員來店購買打9折。

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其他零售通路包括第一牛肉（台北大安區）、易利購量販店（新北市鶯歌）、天河鮮物及安永生鮮（全台門市）。業者表示，將持續拓展通路、推廣教育與內容合作，讓更多人認識「源興牛」。

源新發國際公司業務經理王奕凱告訴中央社記者，「源興牛」飼養在花蓮，目前約有200頭，每年可供給的量約50頭。（編輯：吳素柔）1140704

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